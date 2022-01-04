Cinayete kurban giden 3 kişi yan yana defnedildi

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde sokak ortasında karşı karşıya gelen amca çocukları arasında çıkan kavgada tabancayla vurularak hayatını kaybeden 3 kişi yan yana defnedildi.

Edinilen bilgiye göre, Hunat Mahallesi Gavremoğlu Caddesi üzerinde Seyit Y. (30), Gaffar Mehmet Y. (20) kardeşler dayıları ve Serdar Y. iddiaya göre aralarında miras yüzünden husumet bulunan amca çocukları Mehmet Y. ile karşılaştı. Çıkan tartışmanın büyümesi üzerine Mehmet Y., yanında bulundurduğu tabanca ile ateş etti. Başlarından vurulan Seyit ve Gaffar Mehmet Y. olay yerinde hayatını kaybederken dayıları Serdar Y. ise kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Cinayete kurban giden dayı ve 2 yeğen Hulusi Akar Cami’de kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Diğer yandan polisin, Mehmet Y.’yi yakalamak için geniş çaplı çalışması devam ediyor.