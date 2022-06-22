Genç futbolcu Hasan Göğercin trafik kazasında yaşamını yitirdi

Anne ve babasının da bulunduğu araçla Kayseri’den Balıkesir’e gitmek için yola çıkan Hasan Göğerçin, Konya’nın Ilgın ilçesinde benzin istasyonundan kontrolsüz çıkan Ramazan A. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Gece meydana gelen kazada Konya’dan Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan Ahmet Göğerçin idaresindeki 38 ABJ 185 plakalı otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan Hasan Göğerçin (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Aracı süren babası Ahmet Göğerçin ve annesi Gülcan Göğerçin ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine sevk edildi.