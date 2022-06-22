Genç futbolcu Hasan Göğercin trafik kazasında yaşamını yitirdi

Kayseri amatör futbol kulüplerinden Kocasinan Ülküsporlu futbolcu Hasan Göğercin (23) Konya'nın Ilgın ilçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybetti.

PAYLAŞ
  • 22.06.2022 11:37
  • Güncelleme: 22.06.2022 11:37
Genç futbolcu Hasan Göğercin trafik kazasında yaşamını yitirdi

Anne ve babasının da bulunduğu araçla Kayseri’den Balıkesir’e gitmek için yola çıkan Hasan Göğerçin, Konya’nın Ilgın ilçesinde benzin istasyonundan kontrolsüz çıkan Ramazan A. idaresindeki kamyona arkadan çarptı. Gece meydana gelen kazada Konya’dan Afyonkarahisar istikametine gitmekte olan Ahmet Göğerçin idaresindeki 38 ABJ 185 plakalı otomobilin kamyona arkadan çarpması sonucu otomobilde yolcu olarak bulunan Hasan Göğerçin (23) olay yerinde hayatını kaybetti. Aracı süren babası Ahmet Göğerçin ve annesi Gülcan Göğerçin ambulanslarla Dr. Vefa Tanır Ilgın Devlet Hastanesine sevk edildi.

1ha

HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Kaçak keklik avcısına suçüstü

Kaçak keklik avcısına suçüstü

Tahir Nursaçan'ın OSB başkan adaylığı iptal edildi

Tahir Nursaçan'ın OSB başkan adaylığı iptal edildi

Kayseri Şeker, Sarıoğlan'a yem fabrikası yapacak

Kayseri Şeker, Sarıoğlan’a yem fabrikası yapacak

Kayseri'de aranan 12 kişi yakalandı

Kayseri'de aranan 12 kişi yakalandı

Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: 'Faizsiz ev elma şirketleri mağdur ediyor'

Tüketiciler Birliği Başkanı Şahin: “Faizsiz ev elma şirketleri mağdur ediyor”

CHP Milletvekili Arık: 'Ertekin, vakıflara para aktardığını itiraf etti'

CHP Milletvekili Arık: “Ertekin, vakıflara para aktardığını itiraf etti”

Çok Okunanlar
1
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

2
47 yaşındaki kadın kendini astı

47 yaşındaki kadın kendini astı

3
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

4
İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

İntihar eden avukat hastanede hayatını kaybetti

5
Engelli annesinden ağlatan mektup

Engelli annesinden ağlatan mektup

6
Sarraf İhsan Gülderdi: 'Joe Biden'ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu'

Sarraf İhsan Gülderdi: “Joe Biden’ın Çin üzerinden yaptığı açıklamalar ONS üzerinde etkili oldu”

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Genç futbolcu Hasan Göğercin trafik kazasında yaşamını yitirdi

Genç futbolcu Hasan Göğercin trafik kazasında yaşamını yitirdi

Vali Çiçek: 'Bütün öğrencilerin İncesu'yu görmesi için talimatım çalışmam olacak'

Vali Çiçek: “Bütün öğrencilerin İncesu’yu görmesi için talimatım çalışmam olacak”

DAHA FAZLA
Melikgazi'de 4 kütüphane ve 3 teknoloji atölyesi hizmete açılıyor

Melikgazi'de 4 kütüphane ve 3 teknoloji atölyesi hizmete açılıyor

KAYÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO'da mezuniyet sevinci

KAYÜ Mustafa Çıkrıkçıoğlu MYO'da mezuniyet sevinci

Başkan Büyükkılıç, Talas Raylı Sistem Hattı'nı denetledi

Başkan Büyükkılıç, Talas Raylı Sistem Hattı'nı denetledi

Büyükşehir Spor A.Ş.'den bir ilk: 'Akşam Sporu'

Büyükşehir Spor A.Ş.'den bir ilk: 'Akşam Sporu'

Talas kırsalında yollar genişliyor

Talas kırsalında yollar genişliyor