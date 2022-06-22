Vali Çiçek: “Bütün öğrencilerin İncesu’yu görmesi için talimatım çalışmam olacak”

Yaklaşık bir buçuk ay önce Kayseri’ye atanan Vali Gökmen Çiçek, kent merkezinde ve ilçeleri tanımak için ziyaretlerini sürdürüyor. Çiçek son olarak İncesu ilçesinde Kaymakam Aydın Göçer ve İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek’i makamlarında ziyaret ederek ilçeyi gezdi.

Belediye binasında Şeref Defterini imzalayan Vali Çiçek, beraberindeki heyet ile Osmanlı Döneminin en önemli eserlerinden olan Merzifonlu Karamustafapaşa Kervansarayını, Arasta Çarşısını ve Merzifonlu Karamustafapaşa Camii’ni ziyaret etti. Vatandaşlarla çay içen Vali Çiçek daha sonra Bulgurcu mahallesinden yürüyerek restorasyonu yapılan Kilise’de incelemelerde bulundu.

‘BÜTÜN ÖĞRENCİLERİN İNCESU’YU GÖRMESİ İÇİN TALİMATIM ve ÇALIŞMAM OLACAK’

İlçe ziyaretinin sonunda değerlendirmelerde bulunan Vali Gökmen Çiçek, “İncesu’ya hayran kaldım. Gördüğüm andan itibaren büyülendim. Gördüğüm kervansaray, Arasta Çarşısı beni bambaşka diyarlara götürdü. Sanki 1600’lü yıllarda İncesu’da dolaşıyorum. Gezdiğim yerlerde sanki o dönemlerden biri bana selam verecek gibi. Böyle bir ilçenin tarihi eserlerinden varlığından haberdar olmamak bahtsızlık olur diye düşünüyorum. Bütün vatandaşlarımızın İncesu’muzu görmesi gerekir. Buraya Kayseri’den tüm öğrencilerin gelmesi bu eserleri görmesi için özel bir talimatım ve çalışmam olacak. Burayı bu saatten itibaren Vali olarak üstüme emanet olarak aldım. Bu kadar eserin bir arada olduğu bir yer görmemiştim. Bu yüzden herkese tanıtmak istiyorum. Kayseri Valisi olarak her geçen gün şaşkınlığım hayranlığım devam ediyor” şeklinde konuştu.

Ziyaret sonrasında İncesu Belediye Başkanı Mustafa İlmek, Vali Gökmen Çiçek’e hediye takdim etti.