Genç dostu başkan, öğrencilerle bir araya geldi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, davet üzerine özel bir eğitim kurumunda öğrencilerle bir araya gelerek, tecrübelerini paylaştı.

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  • 05.01.2022 15:07
  • Güncelleme: 05.01.2022 15:16
Genç dostu başkan, öğrencilerle bir araya geldi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, davet üzerine özel bir eğitim kurumunda öğrencilerle bir araya gelerek, tecrübelerini paylaştı.

Genç dostu Büyükşehir Belediyesi, Dr. Memduh Büyükkılıç önderliğinde gençlerin ihtiyaç, beklenti ve önceliklerini dikkate alacak çalışmalar yapmayı sürdürürken, Başkan Büyükkılıç da bulduğu her fırsatta gençlerle bir araya gelmeye özen gösteriyor. Tecrübelerini paylaşması ve Kayseri adına yapılan hizmetleri anlatması için davet edilen Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bu daveti kırmayarak lise öğrencileriyle buluştu.

Çok keyifli ve samimi ortamda gerçekleşen söyleşide Başkan Büyükkılıç, balon turizminden, devlet tiyatrosuna, gastronomiden eğitime kadar birçok konu hakkında yapılan çalışmalarla ilgili öğrencilere bilgiler verdi.

Gençlere yönelik yapılan projeleri de anlatan Büyükkılıç, 1 milyon 260 bin metrekare alanda yapımı devam eden Recep Tayyip Erdoğan Millet Bahçesi içerisinde kütüphanesinden, bisiklet yollarına, müzesinden etkinlik alanlarına kadar bir yaşam merkezi kurmaya çalıştıklarını belirtti. Başkan Büyükkılıç, “Amacımız gençlere fırsat vermek ve gençlerimizin eğitimli, donanımlı, kişiliğinin öz güven içerisinde gelişmesini sağlayarak, onlara ufuk açmaktır” dedi.

Öğrencilerin sorularını tek tek cevaplayan Büyükkılıç, teröristlerin kurduğu pusuda şehit olan Eren Bülbül ve Astsubay Kıdemli Başçavuş Ferhat Gedik’in yaşam öyküsünü anlatan ’Kesişme İyi ki Varsın Eren’ filmine götürme sözü verdi. Başkan Büyükkılıç, “Bu ülke laf olsun diye sevilecek bir ülke değil, her karış toprağında bir şehit yatan bir ülkedir. Eren’in şahsında genç yavrumuzun vatan sevgisini, aile sevgisini ve 11 kardeşin nasıl yaşadığını da görün. Bu canlarımızı misafir edeyim, önce ben gittim, izledim ve hakikaten bir baba olarak duygulandım” dedi.

Günün anısına, öğrenciler adına Başkan Büyükkılıç’a tablo hediye edildi.

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İHA

Kayseri Gündem
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