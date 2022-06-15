Genç Avukatlar Birliği'nden çözüm üretme çağrısı

 Kayseri'de son dönemlerde yaşanan avukat intiharlarının çoğalmasından dolayı Genç Avukatlar Birliği, Türkiye Barolar Birliği ve Barolara bu konu hakkında çözüm üretme çağrısında bulundu. 

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  • 15.06.2022 13:53
  • Güncelleme: 15.06.2022 13:53
Genç Avukatlar Birliği'nden çözüm üretme çağrısı

Kayseri’de son dönemlerde avukat intiharları arttı. Artan intihar olaylarından sonra Genç Avukatlar Birliği, Türkiye Barolar Birliği ve Barolara konu hakkında çözüm üretme çağrısında bulundu. 
Mesleği icra ederken büyük zorluklar çektiklerini ifade eden Genç Avukatlar Birliği yaptıkları paylaşımda şu ifadelere yer verdi: “Mesleğimizi icra ederken büyük zorluklar çekmekte, birçok yasal veya fiili engelle karşılaşmaktayız. Bu zorluklarla beraber son dönemde iyice ağırlaşan ekonomik koşullar avukatların tahammül sınırlarını zorlamakta, yaşam direncini kırmaktadır.
Son olarak iki meslektaşımız daha bu dünyadan ayrılmışlardır. Genç Avukatlar olarak Türkiye Barolar Birliği’nin ve baroların bildiri yayınlamaktan öteye geçerek mesleğin sorunları için ivedilikle fakatsız, amasız lakinsiz somut çözümler üretmesini bekliyoruz. Bu çözüm sürecine katkı sağlamak için fikir üretmeye, emek vermeye hazır olduğumuzu belirtir, aşağıdaki çözüm önerilerimizi birliğimizin, baroların ve tüm meslektaşlarımızın dikkatine saygıyla sunarız.
-Sağlık kuruluşları ile anlaşma yapılarak meslektaşlara 36 saate kadar ücretsiz psikolojik danışma hizmeti alma imkanın sağlanması,
-Birçok baroda uygulanan staj kayıt ücretinin kaldırılması,
-TBB ve baroların işbirliğiyle tüm illerde genç avukatların kullanabileceği genç avukat ofislerinin kurulması,
 -TBB ve barolar bünyesinde genç avukatların ve stajyer avukatların sorunlarının tespiti amacıyla komisyon kurulması,
-TBB ve baroların iş birliğiyle tüm barolarda avukat yardımlaşma sandıklarının kurulması,
-Halihazırda bazı barolarda uygulandığı üzere zorunlu müdafilik sisteminde katsayı uygulaması getirilerek genç avukatlara daha fazla görevlendirme yapılması"

1ha

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Genç Avukatlar Birliği'nden çözüm üretme çağrısı

Genç Avukatlar Birliği’nden çözüm üretme çağrısı

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