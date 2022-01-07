Geçen ay 369 alkollü sürücünün ehliyetine el kondu

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan trafik denetimlerinde kontrol edilen 43.526 araçtan eksikliği veya kural ihlali tespit edilen 14.745 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilmiştir. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 336 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulmuş olup, 450 araç ise çeşitli suçlardan trafikten men edilmiştir.

Sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde; 1’i ölümlü 213’ü yaralamalı ve 360’ı maddi hasarlı olmak üzere toplam 574 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda 1 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 313 vatandaşımız ise yaralanmıştır.

BÖLGE TRAFİK DENETLEME ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğünce yapılan trafik denetimlerinde kontrol edilen 33.859 araçtan eksiği veya kural ihlali tespit edilen 8.197 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilmiştir. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 11 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulmuş olup, 218 araç çeşitli suçlardan trafikten men edilmiştir.

Sorumluluk alanında belirtilen dönem içerisinde; 1’i ölümlü 26’sı yaralamalı ve 36’sı maddi hasarlı olmak üzere toplam 63 trafik kazası meydana gelmiştir. Bu kazalarda 2 vatandaşımız hayatını kaybetmiş, 56 vatandaşımız ise yaralanmıştır.

İLÇE MERKEZLERİ

İlçe merkezlerinde yapılan trafik denetimlerinde kontrol edilen 5.872 araçtan eksiği ve kural ihlali tespit edilen 1.310 araca trafik idari para cezası karar tutanağı tanzim edilmiştir. Alkollü araç kullanmaktan ve 100 ceza puanını doldurmaktan 22 sürücünün sürücü belgesine geçici olarak el konulmuş olup, 5) araç çeşitli suçlardan trafikten men edilmiştir.

Sorumluluk alanında, belirtilen dönem içerisinde 12’si yaralamalı ve 24’ü maddi hasarlı olmak üzere 36 trafik kazası meydana gelmiş olup, bu kazalarda 27 vatandaşımız ise yaralanmıştır.

