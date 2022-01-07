Yumurta satışlarında pazar ve markette fiyat farkı var

Maliyetlerdeki artış nedeniyle yumurta fiyatlarına zam geldi. Bir koli yumurtanın fiyatı 40 liraya dayandı. Pazar ve markette satılan yumurtaların arasındaki fiyat farkı ise koli başına 5 lira oldu. 

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  • 07.01.2022 13:41
  • Güncelleme: 07.01.2022 13:42
Yumurta satışlarında pazar ve markette fiyat farkı var

Geçtiğimiz yıl fiyat artışlarından en çok etkilenen ürünlerden biri de yumurta. TÜİK verilerine göre 2021 yılında yumurtaya yüzde 66 zam geldi. Bu rakamlarla zam şampiyonları arasında bulunan yumurtanın koli fiyatı 40 liraya dayandı. Pazarda ve markette satılan yumurta arasında koli başına 5 lira fark olduğunu söyleyen Yumurtacı İsmail Asarcık: “Markette satılan bir koli yumurta fiyatıyla pazardaki yumurta fiyat farkı 5 lira. Bizlerde KDV ve ÖTV ödüyoruz. Marketle pazardaki yumurta arasında  gramaj farkı olmaz. Bizler yumurtayı Kayseri’de satış yapan büyük firmalardan alıyoruz. Yumurtanın tezgâha girişi aşağı yukarı 31 lira. Pazarda sattığımız fiyat ise 34- 35 lira arası değişiyor. Satışlar bu aralar çok iyi. Geçen haftaki satışlarımızın 3 katına çıktığını söyleyebilirim. Market satışlarında yüzde 25 civar kar olurken bizlerde bu oran yüzde 10 civarında” dedi.

Organik satılan yumurtaların tavukların yediği yemden dolayı organik olmadığını söyleyen Asarcık, “Organik diye satılan yumurtlarım hiçbiri organik değildir. Çünkü tavuk yemi yemeyen tavuk yumurta vermez. Tavuğa normal yem verip yumurtayı elde ettiğinde organik diye satıyorlar. O zaman bütün yumurta organik olarak adlandırılır. Organik diye insanların kandırıldığını düşünüyorum. İnsanların kandırılmasın. Bizden yumurta alıp organik diye satış yapanlar bile var” diye konuştu.

BGC

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