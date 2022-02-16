FMG Spor Lisesi Türkiye Finalleri'nde

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı için planlanan Gençler Erkek-Kız Türkiye Yüzme Şampiyonası, 17-19 Şubat’ta Edirne’de yapılacak. Kayseri'yi şampiyonada Fevziye-Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi temsil edecek.

Müsabakalarda 20 erkek ve 20 kız takımı karşılaşacak ve 300’e yakın sporcu yarışacak. Kayseri'yi şampiyonada yer alan iki devlet okulundan biri olan Fevziye Memduh-Güpgüpoğlu Spor Lisesi temsil edecek.