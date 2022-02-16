FMG Spor Lisesi Türkiye Finalleri'nde

Kayseri'de eğitim veren Fevziye-Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi'nin kız takımı, Yüzme Türkiye Şampiyonası'na katılacak.

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  • 16.02.2022 12:46
  • Güncelleme: 16.02.2022 12:46
FMG Spor Lisesi Türkiye Finalleri'nde

2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı için planlanan Gençler Erkek-Kız Türkiye Yüzme Şampiyonası, 17-19 Şubat’ta Edirne’de yapılacak. Kayseri'yi şampiyonada Fevziye-Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi temsil edecek.

Müsabakalarda 20 erkek ve 20 kız takımı karşılaşacak ve 300’e yakın sporcu yarışacak. Kayseri'yi şampiyonada yer alan iki devlet okulundan biri olan Fevziye Memduh-Güpgüpoğlu Spor Lisesi temsil edecek.

1ha

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