Fevzi Çakmak'ta silahlı saldırı

Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda, bir kişi ağır yaralandı.

Olay, Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Çoruh Caddesi üzerinde bulunan bir market önünde akşam saatlerinde meydana geldi. Silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Saldırganlar kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi.

Ağır yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.