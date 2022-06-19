Fevzi Çakmak'ta silahlı saldırı

Kayseri'nin  Fevzi Çakmak Mahallesi'nde silahlı saldırı meydana geldi. Olayda bir kişi yaralandı. 

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  • 19.06.2022 21:28
  • Güncelleme: 19.06.2022 21:28
Fevzi Çakmak'ta silahlı saldırı

Kocasinan ilçesine bağlı Fevzi Çakmak Mahallesi'nde henüz bilinmeyen bir nedenden dolayı silahlı saldırı gerçekleşti. Olayda, bir kişi ağır yaralandı. 

Olay, Kocasinan ilçesi Fevzi Çakmak Mahallesi'nde Çoruh Caddesi üzerinde bulunan bir market önünde akşam saatlerinde meydana geldi. Silahlı kavgada bir kişi yaralandı. Saldırganlar kaçtı.

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri geldi. 
Ağır yaralı, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. 

Polis, kaçan saldırganların yakalanması için çalışma başlattı.

1ha

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