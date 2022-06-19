Cankurtaran Dursun Balkaya: 'Yüzme bilenler dahi göl ve akarsulara girmemeli'

Gümüş Cankurtaran ve Balıkadam Dursun Balkaya, 'İnsanlar yüzme bilseler dahi nehirlere, göllere akarsulara girmesinler' dedi.

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  • 19.06.2022 17:38
  • Güncelleme: 19.06.2022 17:38
Cankurtaran Dursun Balkaya: 'Yüzme bilenler dahi göl ve akarsulara girmemeli'

Havaların ısınmasıyla, baraj gölü ve akarsularda boğulma oranları arttı.  Gümüş (ikinci derece) Cankurtaran ve Balıkadam Dursun Balkaya 1HA’ya özel açıklamalarda bulundu. 12 senedir Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Olimpik havuzunda görev yapan Dursun Balkaya, “Havaların ısınmasıyla birlikte suya talep arttı. Baraj göllerine, göllere, nehirlere yada akarsulara serinlemek için girmeler arttı. Yüzme bilmek buralarda suya girmek için yeterli değil. Bu saydığımız yerler çok tehlikeli. Havaların ısınmasıyla maalesef buralarda boğulma vakaları arttı.  Can kayıpları arttı. İnsanlar yüzme bilseler dahi nehirlere, göllere ve akarsulara girmesinler. Havuz gibi önlem alınan yerleri tercih etsinler. Büyük yanlışlardan biri suda boğulan şahsa suya girerek müdahale edilmeye çalışılıyor. Bu yanlış. Boğulan kişiye yakınlarımızda dal parçası veya ip varsa onlarla müdahale edilmeli. Boğulma tehlikesi yaşayan şahsa yaşam temel desteği verilmeli. Boğulan kişiye bak-izle-hisset taktiği ile nefes kontrolü yapılmalı. Nabız ve nefes yoksa suni solunum yapılarak kalp masajı yapılarak ambulans gelene kadar bu işlem yapılmalı” diye konuştu.

1ha

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