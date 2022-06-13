Felahiye ve Yahyalı’ya ek bütçe

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Haziran ayı meclis toplantısı gerçekleştirildi. 50 madde görüşülerek karara bağlandı. Alınan karara göre meclise sunulan Felahiye Belediyesine 3 Milyon lira, Yahyalı Belediyesine ise 16 Milyon 500 bin liralık ek bütçe önergesi kabul edildi.

Öte yandan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, merkez ilçeler haricindeki tüm ilçelere 500 bin lira ek bütçe ya da 500 bin lira değerinde hizmet yapılacağını açıkladı.

