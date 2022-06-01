Evlenene gram altın

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de, yaz mevsimi ile birlikte düğün salonu işletmecisi düğünlere teşvik için evlenecek çiftlere gram altın hediye takıyor.

PAYLAŞ
  • 01.06.2022 14:12
  • Güncelleme: 01.06.2022 14:12
Evlenene gram altın
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de, yaz mevsimi ile birlikte düğün salonu işletmecisi düğünlere teşvik için evlenecek çiftlere gram altın hediye takıyor.

Şehirde düğün salonu işletmeciliği yapan Yavuz Kılıç, evlenecek çiftleri ekonomik açıdan desteklemek için gram altın hediyesi kampanyası başlattı. Düğün salonunda yapılan düğün organizasyonlarında çiftlere gram altın hediye takacağını belirten Kılıç, dünyada yaşanan sıkıntının Türkiye’yi de etkilediğini, evlenecek çiftlere katkı sunmak için salon fiyatlarını 2021 yılına sabitlediğini ve düğün yapan çiftlere de altın hediyesi olacağını söyledi.

Kendi salonunda düğünlerini yapmayı tercih eden gençlere destek amaçlı kampanya başlattığını aktaran Kılıç, “Düğün salonu olarak hizmet vermekteyiz. Aynı zamanda toplantı ve doğum günü, nişan, sünnet gibi organizasyonlara da açığız” dedi.

Ahi dayanışması ile destekleme kararı aldı

Düğün yapmanın yaşadığımız süreçte pahalıya mal olmasının yanında çiftlerin de desteklenmesi gerektiğini anlatan Kılıç, "Yaşanan ekonomik buhran nasıl dünyayı etkisi altına almışsa Türkiye’yi de etkiledi. Ahi Esnafı olarak genç çiftlere kendimizce bir katkıda bulunmak istedik. Fiyatlarımızı 2021 yılına sabitledik. Evlenecek çiftler, mobilya, gelinlik, damatlık derken ciddi zorluklar yaşıyor. Bende kendi kararımca destek vermeye çalışıyorum” diye konuştu.

Kuyumcular, altın alımlarında kredi artırımı bekliyor

İç Anadolu Bölgesinde düğün sezonunun yaklaşmasıyla birlikte kuyumcuların da talebi altın alımlarında kredi artırımı yönünde oldu. Şehirde kuyumcu işletmeni Ahmet Durukan, evlenecek çiftlerin uzun süre hayalini kurduğu düğünlerinde şu anki engelin altın alımı olduğunu belirtti. Durukan, "Evlenecek çiftler sıkıntı içerisine girdi. Alacakları her malzeme pahalı. Kuyumcuya gidip altın almak biraz lüks oldu. Bir çiftin en büyük sorunu altın alamamak olacak. Kuyumcuların devletten istediği şey ise kuyumculara altın alımlarında taksit oranı artırımının yapılması. Bir baba şartlar zorlaşmadan önce çocuğuna 10 altın takıyordu. Bugün ise 20 gram bilezik 19 bin lira. Evlenecek çiftlere yarımlık, bilezik, çeyrek altın takılamıyor. Devletten kuyumcu olarak destek bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
KESOB'ta devir teslim töreni yapıldı

KESOB'ta devir teslim töreni yapıldı

Kayseri'de vaka sayısı sıfıra düştü

Kayseri'de vaka sayısı sıfıra düştü

Amatör maçta önce tekmeler sonra kartlar havada uçuştu!

Amatör maçta önce tekmeler sonra kartlar havada uçuştu!

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan teşekkür

Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı'dan teşekkür

Tahir Nursaçan'dan suç duyurusu

Tahir Nursaçan'dan suç duyurusu

Büyükşehir'den 'Yaza Merhaba Gençlik Festivali'

Büyükşehir'den 'Yaza Merhaba Gençlik Festivali'

Çok Okunanlar
1
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

2
Erciyes Üniversitesi'nin acı günü

Erciyes Üniversitesi’nin acı günü

3
Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

Elektrik çarpan kişi ağır yaralandı

4
İncesu'daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

İncesu’daki feci kazada ölenlerin kimlikleri belli oldu

5
Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

Zafer Partisi, göçmenlerle ilgili kısa film yayınlayan yönetmenin gözaltına alınmasını protesto etti

6
Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

Bir hafta bir YAZAR: Mustafa ALTAY

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ERÜ'de '21. Öğrenci Bahar Şenliği' başladı

ERÜ'de '21. Öğrenci Bahar Şenliği' başladı

MHP'li Özdemir'den KGC'ye ziyaret

MHP'li Özdemir'den KGC'ye ziyaret

DAHA FAZLA
Benzine ve motorine 1 lirayı aşan zam

Benzine ve motorine 1 lirayı aşan zam

Kayseri Şeker 22. Çiftçi Meclisi toplandı

Kayseri Şeker 22. Çiftçi Meclisi toplandı

Hayali dükkanda, olmayan yedek parçalarla vatandaşları dolandıran 3 kişi tutuklandı

Hayali dükkanda, olmayan yedek parçalarla vatandaşları dolandıran 3 kişi tutuklandı

Kuyuya düşen inek kurtarıldı

Kuyuya düşen inek kurtarıldı

Çevre dostu başkana 'Çevre Haftası' ziyareti

Çevre dostu başkana 'Çevre Haftası' ziyareti