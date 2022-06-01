Kayseri'de vaka sayısı sıfıra düştü

Pandemi döneminde Türkiye'de ilklere imza atan ve örnek gösterilen uygulamaları hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte vaka sayısının sıfır olduğunu açıkladı.

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  • 01.06.2022 13:51
  • Güncelleme: 01.06.2022 15:03
Kayseri'de vaka sayısı sıfıra düştü
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Pandemi döneminde Türkiye’de ilklere imza atan ve örnek gösterilen uygulamaları hayata geçiren Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, kentte vaka sayısının sıfır olduğunu açıkladı.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, Doktor Başkan Memduh Büyükkılıç liderliğinde pandemi sürecini virüsün Türkiye’de görüldüğü ilk günden itibaren dikkatle takip etti. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve bilim kurulu üyelerinin tedbir, tavsiye ve genelgelerini eksiksiz olarak uygulamaya koydu. Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hem toplu ulaşımı kullanan vatandaşların hem de çalışanların sağlığını düşünerek, Türkiye’de ilklere imza atan ve örnek gösterilen uygulamaları hayata geçirdi. Fedakârca görev yapan sağlık çalışanlarının her zaman yanında olan ve desteklerini esirgemeyen Başkan Büyükkılıç, tüm esnafın da yanında yer aldı. Uzaktan eğitim ve öğretime önem veren Büyükkılıç, bu süreçte ayrıca milyonlarca maske ve dezenfektan üretimine ve ücretsiz dağıtımına öncülük etti.

Başkan Büyükkılıç, 30 Mayıs itibariyle Kayseri’de vaka sayısının sıfır olduğu müjdesini verdi. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan Büyükkılıç, “Şehrimizde 100’ün üzerinde yapılan testlere oranla vaka sayısı sıfırdır. Temennimiz bu süreçte bu illetten artık kurtulmaktır” dedi.

Bu zorlu süreçte tedbirlere uyan tüm Kayserililere teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, “Öncelikle sağlık çalışanlarının ve hastanelerin yükünün hafifletilmesi için bu çok zorlu süreçte kurallara ve tedbirlere uyan Kayserili hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Ayrıca bu süreçte hem sağlık çalışanlarımıza, hem de Sağlık Bakanımıza minnettarız. Hem şahsım, hem de şehrim adına fedakâr sağlık personelimize teşekkürlerimi sunuyorum. Cenab-ı Allah, bu tür felaketlerden tüm insanlığı korusun” diye konuştu.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, pandemi sürecinde gösterdiği üstün gayret ve örnek uygulamalar dolayısıyla 14. Prof. Dr. Feriha Öz 2021 Pandemi Ödülleri’nde Yılın Büyükşehir Belediye Başkanı ödülüne layık görülmüştü.

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İHA

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