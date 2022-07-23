Eski Türk medeniyetlerinin motiflerine can veriyor

Halılara motif ve işleme yapan babasının mesleğini deri ve biblolara işleyen Yetiş Ayyıldız, eski Anadolu Medeniyetleri meraklılarını Hunat Hatun medresesi Kültür ve Sanat Merkezi’nde ağırlıyor. Deri işlemeden bibloya, rölyeften hediyelik eşyalara kadar birçok nesneye eski Anadolu Medeniyetlerinden kalma motifleri işleyen Yetiş Ayyıldız 1HA mikrofonlarına verdiği röportajda şöyle konuştu, “Genel olarak Türk mitolojisi motifleri yapıyorum. Anadolu’da yaşamış olan medeniyetlerde yaşamış olanların taşlara, duvarlara yapmış oldukları çizimleri ve yazılarını deri ve diğer objelere işliyorum. Bu benim baba mesleğim. Benim babam halıcıydı. O zamanlar halı motifleri çizerdik. Bunun üzerine koyarak bu zamanlara geldik. Deri üzerine işleme yapıyorum. Keçi derisi tercih ediyorum, çünkü yağsız ve sağlam oluyor. Deri işleme dışında biblolara oradan rölyefler derken çeşitliliği artırdık. İlgi alaka çok, ben memnunum. Kayseri’deki yaşayan vatandaşlarımız, yurtdışından gelen vatandaşlarımız çok ilgileniyor. Dışarıdan gelenler alıyor onların yanı sıra Meksika’ya hatta ABD’ye kadar eser gönderdim. Bunu iş olarak görmüyorum. Bu bir adanmışlık. Bir yaşam felsefesi benim için. O yüzden asla bırakmayı düşünmedim. Bu şeylerle ilgilenen insanların geneli motiflerin manasını biliyor. Bilmeyenlere de açıklama yapıyoruz.”