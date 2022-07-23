Erciyes Üniversitesi Hastaneleri’nde hasta ziyareti uygulaması kaldırıldı

Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri ikinci bir talimata kadar hasta ziyaretlerini kaldırdığını duyurdu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri tarafından yapılan açıklamada: “Mesai saatleri içerisinde hasta ziyareti uygulaması yoktur. Her gün akşam saat 19:00 – 20:00 arasında refakatçisi olmayan hastanın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 1 kişiye izin verilmektedir. Yoğun bakım servislerinde de hasta ziyareti uygulaması yoktur” ifadelerine yer verildi.