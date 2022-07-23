Erciyes Üniversitesi Hastaneleri'nde hasta ziyareti uygulaması kaldırıldı
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri hasta ziyareti uygulamasını kaldırdığını duyurdu.
- 23.07.2022 11:01
- Güncelleme: 23.07.2022 11:01
Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri ikinci bir talimata kadar hasta ziyaretlerini kaldırdığını duyurdu. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastaneleri tarafından yapılan açıklamada: “Mesai saatleri içerisinde hasta ziyareti uygulaması yoktur. Her gün akşam saat 19:00 – 20:00 arasında refakatçisi olmayan hastanın ihtiyaçlarının karşılanması amacıyla 1 kişiye izin verilmektedir. Yoğun bakım servislerinde de hasta ziyareti uygulaması yoktur” ifadelerine yer verildi.
1ha
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