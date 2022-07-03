Eski Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu yılan sokması sonucu vefat etti

Olay, Kayseri Bünyan Elbaşı’nda meydana geldi. 27 yaşındaki Alaaddin Kayır yılan sokması sonucunda suya düştü. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi sonucunda Alaaddin Kayır’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Vefat eden gencin Eski Bünyan Elbaşı Belediye Başkanı Celal Kayır’ın oğlu olduğu öğrenildi. Gencin cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırılırken, polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.