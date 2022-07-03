30 bin nüfuslu ilçeden Türkiye 4.'sü çıktı

Kayseri'nin 30 bin nüfuslu Bünyan ilçesindeki Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Basketbol Takımı, Kayseri şampiyonu olurken Türkiye finallerinde ise ilk 4'e girdi. Antrenmanlarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Eğitim Uzmanı Ömer Demir nezaretinde kısıtlı imkanlarla yapan takım oyuncularının hedefi ise NBA'de oynamak.

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  • 03.07.2022 14:34
  • Güncelleme: 03.07.2022 14:59
30 bin nüfuslu ilçeden Türkiye 4.'sü çıktı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’nin 30 bin nüfuslu Bünyan ilçesindeki Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Basketbol Takımı, Kayseri şampiyonu olurken Türkiye finallerinde ise ilk 4’e girdi. Antrenmanlarını Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Eğitim Uzmanı Ömer Demir nezaretinde kısıtlı imkanlarla yapan takım oyuncularının hedefi ise NBA’de oynamak.

Kayseri’nin Bünyan ilçesinde bulunan Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu Basketbol Takımı, küçük erkekler kategorisinde Kayseri şampiyonu olarak Türkiye finallerine katılmayı başardı. Takım, Denizli’de düzenlenen ve 8 takımın yarıştığı turnuvada ise ilk 4’e girerek büyük başarı yakaladı. Plastik borularla antrenmanlarını aralıksız sürdüren takım oyuncuları, kendilerini daha da geliştirerek Amerikan Basketbol Ligi olan NBA’de oynamak istiyor. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Sportif Eğitim Uzmanı Ömer Demir, başarıya nasıl gittiklerini anlatarak, "2021-2022 eğitim yılının başlamasıyla beraber minikler ve küçük erkekler kategorisinde basketbol müsabakalarına çıktı. Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu ile Kayseri birinciliği elde ettik. Aynı şekilde Atatürk İlkokulu ile de minikler kategorisinde Kayseri Şampiyonluğunu elde ettik. Küçük erkeklerde ulusal bazda müsabakalar olacağı için onlar önce Kayseri’yi temsilen 2022 yılında Sivas’a grup müsabakaları için gittik ve birinciliği elde ettik. Kırşehir’de Kayseri’yi temsilen Türkiye yarı finallerine katılma hakkı kazandık. Kırşehir’de de Kayseri’yi başarıyla temsil ettik ve Şehit Cennet Yiğit Ortaokulu adına katıldığımız turnuvayı birincilikle neticelendirdik ve Türkiye’de 8 takım arasına katılmaya hak kazandık. Denizli’deki Türkiye finallerinde 8 takım içerisinde ilk 4’e girdik. Bünyan ilçesinden çıkardığımız takımla Türkiye dördüncülüğü elde ettik" ifadelerini kullandı.

"Her birimizin memlekete borcu var"

Hedefleri hakkında da konuşan Demir, "Çocuklarımıza kendimizi adadık. Bunun en büyük sebebi de bu memlekete hepimizin borcu olduğunu düşünüyorum. Bunların hepsi bizim evlatlarımız. Anadolu’nun göbeğinde fırsat verilirse hangi dalda olursa olsun çok büyük cevherlerin çıkabileceğini bir nebze de olsa gösterebildiğimizi düşünüyorum. Bundan sonraki hedefimizin en önemlisi; çocuklarımıza şampiyonluktan daha önemli olan, bu ülkenin bir bireyi oldukları bilinciyle milli ve manevi duygularımızdan asla taviz vermeden bu ülkeye sahip çıkma duygusunu çocuklarımıza işletebilirsek o zaman şampiyon oluruz" dedi.

Hedefinin NBA’de oynamak olduğunu söyleyen takım oyuncusu Bekir Başdemir ise; "Sabah, akşam demeden her gün antrenman yaptık. Çünkü bir hedefimiz vardı. Allah’ın izniyle Türkiye derecesi elde ettik. Hedefim basketbolcu olarak NBA’ye gitmek istiyorum" diye konuştu. Takım oyuncusu Yusuf Efe Akpınar da ileride basketbolcu olmak istediğini belirtti.

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İHA

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