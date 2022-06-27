Eşini ve üvey kızını öldürüp kendini yaralayan şahıs hakim karşısına çıktı

Erkilet Osmangazi Mahallesi’nde 11 Aralık 2021 tarihinde saat 15.00’de meydana geldi. Hörmet Doğan, kızı Yasemin Nur’u eski eşine götürmek için evden çıkarken Hörmet D’nin ikinci evliliğini yaptığı K.D., kıskançlık krizine girdi. K.D. eşi ile üvey bıçakla boğazından yaralayarak kendisini de yaraladı. Yaralı olarak ağabeyine haber verem ve hastaneye kaldırılan şahsın ifadesi sonrası anne ve kızın cansız bedenlerine ulaşıldı. Boğazından ve bileğinden yaralanan K.D., hastanedeki tedavisinin ardından tutuklanarak cezaevine konuldu.

Kayseri 1’inci Ağır Ceza Mahkemesinde bugün yapılan duruşmada K.D. hakkında ‘çocuğu kasten öldürme’ suçundan ayrı, ‘eşi kasten öldürme’ suçundan da ayrı olmak üzere 2 kez ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istendi.

Davanın ilk duruşmasında sanık ile ölen Hörmet D.'nın anneleriyle ölen kız çocuğun şikayetçi babası O.S. hazır bulundu. Davaya, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da katıldı.

SANIK AVUKATI

GİZLİ OTURUM İSTEDİ

Duruşma öncesi sanık avukatı davanın basına kapalı oturumda gerçekleştirilmesini istedi. Duruşma savcısı, sanık avukatının bu talebinin 'duruşmaların alenilik' ilkesine aykırı olacağı gerekçesiyle reddini istedi. Mahkeme heyeti, bu talebi reddederek duruşmayı dinleyicilere açık şekilde yapılmasını kararlaştırdı.

“OLAY ANINI HATIRLAMIYORUM KENDİMDEN GEÇMİŞİM”

Olayda kendin de yaraladığını bu nedenle konuşmakta zorlandığını ifade eden sanık K.D. mahkemeye 5 sayfadan oluşan yazılı savunmasını sundu. Mahkeme başkanı tarafından savunmada sanık K.D., "Eşimin benden önceki eşi ile konuşmalarını gördüm. Nedenini sordum ‘Çocuğu götüreceğim' dedi, tartıştık. ‘İzin vermezsen, seninle boşanırım. Polisi ararım’dedi, hakaret etti. Evden gitmek istedi. Ben de engel olmak istedim. Amacım ona ve kızına zarar vermek değildi. Bıçağı bir anlık sinirle rast gele salladım. Cinnet halindeydim. Çocuk kucağında olunca bıçak ona da değdi. Olay bir anlık sinir ile kendimi kaybetmem sonucu yaşandı. Eşimi yaraladıktan sonra kendimi de boğazımdan ve bileğimden yaraladım. Ben eşimi de üvey evladımı seviyordum. Her şey bir anda eşimin bana hakaret etmesi sonucu yaşandı.

Kendime geldiğimde kanlar içinde yerde yatıyordum" ifadelerini kullandı.

Ölen Hörmet D.'nın annesi İle 1.5 yaşındaki Yasemin Nur’un babası O.S. sanık K.D.’den şikayetçi olduklarını söyledi.

Mahkeme heyeti sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.