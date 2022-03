Eşi tarafından 18 yerinden bıçaklanan kadın: “Hakkını helal et seni öldüreceğim” dedi

Geçen yıl 24 Aralık'ta Melikgazi ilçesine bağlı İldem Fatih Mahallesi, Vatan 1 Sokak'ta meydana gelen olayda İddiaya göre, işe giden Fatma Ç., boşanma aşamasındaki eşi Ali Ç., ile sokakta karşılaştı. A., kendisini aldattığını öne sürdüğü Fatma Ç.'yi 18 bıçak darbesiyle ağır yaraladı. Fatma Ç., hastaneye kaldırılırken, gözaltına alınan Ali Çakır çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Ali Ç. hakkında 'kasten öldürme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın ilk duruşmasında şikayetçi Fatma Ç. ve taraf avukatları hazır bulundu. Cezai ehliyetinin tam olup olmadığının tespiti nedeniyle hastanede tedavi gören sanık Ali Ç. ise duruşmaya katılamadı.

'HAKKINI HELAL ET SENİ ÖLDÜRMEYE GELDİM'

Duruşmada konuşan Fatma Ç., "2021 Eylül ayında sosyal medyadan tanıştık. 15 Ekim'de evlendik. Evliliğimizin üçüncü ayında tavırları değişti. Bana hakaretler etmeye başladı. Çenemin sol tarafını kırdı. Uzaklaştırma kararı aldım ve boşanmaya karar verdim. Cep telefonumu, 15 bin liramı ve takılarımla kendi eşyalarını alıp ayrıldı. Geçen sene 24 Aralık sabah saat 07.30'da İldem'de bulunan evimden çıktım. Tramvay durağına giderken arkamdan biri seslendi. Maskesini indirdiğinde kocam olduğunu gördüm. 'git' dedim. '1-2 şey diyeceğim, telefonunu ve paranı getirdim' dedi. 'Git' dedim. 'Hakkını helal et' dedi. 'Neden?' dedim. 'Seni öldürmeye geldim' dedi. Montunun iç cebinden bıçak çıkardı. 'Öleceksin' dedi ve 18 yerimden bıçakladı. Çevredekilere 'gidin sizi de öldürürüm' dedi. Sağ boynumdan bıçakladı kendimden geçmişim' dedi. Çakır'ın ifadesinin ardından avukatlar söz aldı. Mahkeme heyeti duruşmayı erteledi.

'HER KADIN AYAKLARININ ÜSTÜNDE DURSUN, EZİLMESİN'

Duruşma sonrası 1HA mikrofonlarına konuşan Fatma Ç., "Namusum üzerine çalışan bir kadınım. Baklava börek ustası olarak çalışıyorum ve 20 senedir ayaklarımın üzerinde duruyorum. Bir çocuğum var. Evimden işime işimden evime gidiyorum. Daha sonra evlendim. Evliliğimde kendisi çalışmayıp benim paramı yedikçe kudurdu, azdı. Çocuğum babaannesiyle konuşurken kötü ithamlarda bulundu hakaret etti. Beni dövüp darp etti ve çene kemiğimi kırdı. Ameliyat oldum ve hakkında uzaklaştırma kararı aldım. Samsuna kaçmış. Geri gelip beni öldüreceğini söyledi. Daha sonra beni 18 yerimden bıçaklayarak öldürmeye çalıştı. Allahın takdiri, yaşıyorum. Çocuğumla başbaşayım. Her kadın ayaklarının üstünde dursun, ezilmesin. Adalet var, hüküm var. Bu pislikler ortadan kalksın" diye konuştu.