Yıllardır süren gelenek yaşatılmaya çalışılıyor

Kayseri’nin Melikgazi ilçesine bağlı Turan köyünde bulunan vatandaşlar, Evliya kayasının etrafında gelenek haline getirdikleri yağmur duası ve kurban kesme adetini yaşatmayı sürdürüyor. Nereden geldiği bilinmeyen taş hakkında açıklamalarda bulunan Turan Mahallesi Muhtarı Hasan Soykan, “Bu kayanın köyümüze nereden geldiği ve tarihi belli değil. Dedelerimiz dahil kimse bilmiyor. Bu bölgede bu kayanın yapısında, sertliğinde bir kaya da yok. Dedelerimiz, ‘Bu kayanın sağ tarafında bir parmak izi var’ derlerdi. Biz de çocukluğumuzdan beri bu kayanın etrafında oyunlar oynar ve dualar ederdik. Bu sene de Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da geldi. Burada kurbanlar kestik, tanıtım yapıldı” dedi.

Eski Turan köyü harman yerinde duran Evliya kayasını köy meydanına getirdiklerini anlatan Soykan, Ben muhtar olduktan sonra bu taşı mahalle ortasındaki muhtarlık binasının bahçesine getirdik. Halen bu evliya kayasının etrafında yağmur duası ediyoruz. Köy halkımız, köyün etrafında yağmur duasını yaptıktan sonra en son bu kayanın etrafına gelir dua ederler ve kurban keserler. Sonra yemek yiyerek dağılırız” diye konuştu.