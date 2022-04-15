ERÜ Rektörü Çalış: 'Üniversitemizin başarı çıtası her gün yükseliyor'

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kurulu Toplantısı Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış'ın katılımları ile gerçekleştirildi.

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  • 15.04.2022 16:49
  • Güncelleme: 15.04.2022 17:35
ERÜ Rektörü Çalış: 'Üniversitemizin başarı çıtası her gün yükseliyor'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Akademik Kurulu Toplantısı Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış’ın katılımları ile gerçekleştirildi.

Fakülte Konferans Salonu’nda düzenlenen akademik kurul konuşan İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Faik Bilgili fakültelerinde yürütülen akademik çalışmalar ve yürütülen projeler hakkında bilgiler verdi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında Erciyes Üniversitesi’nin her geçen gün başarı çıtasının yükseldiğini belirterek, Dünya’da adın söz edilen bir üniversite olduğunu söyledi. Konuşmasının ardından Çalış, unvan değişikliği olan akademisyenlerimize cübbe giydirerek, bilimsel çalışmaları nedeniyle akademik teşvik alan öğretim üyelerine plaket takdim etti.

Toplantıya, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Recai Kılıç ve Prof. Dr. Mehmet Sıtkı İlkay da katıldı.

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İHA

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