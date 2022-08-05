ERÜ’lü öğrenciler; elektrikli araç yaptı, sırada savunma sanayii var

ERÜ Mekatronik, Elektrik Elektronik Mühendisliği, Makine Mühendisliği, Uçak Mühendisliği ve Biyomedikal Mühendisliği bölümü öğrencileri, ‘Quantom Team’ ismini verdikleri takımda bir araya gelerek, önemli bir başarıya imza attı. Bilgi ve birikimlerini birleştiren öğrenciler, tamamen yerli olan ve elektrikle çalışan araç yaptılar.

Projenin 2012 yılında Endüstri Tasarım Bölümü hocaları tarafından ortaya çıktığını belirten takım kaptanı Metin Bekar, ekibin yaklaşık 7 yıldır çalıştığını söyledi. Yurt içi ve yurt dışındaki yarışmalara da katıldıklarını belirten Bekar, “Grubumuz, okuldaki teorik eğitimi pratikte güçlendirmek, kuvvetlendirmek adına kurulmuş diyebiliriz” dedi.

Ekipte farklı alanlardan öğrenciler olduğunu belirten Bekar, “Bunun içerisinde ekibimizi farklı birimlere ayırıyoruz. Mekanik birimi, elektrik elektronik birimi, yazılım birimi ve tasarım birimi olarak. Bir de buradaki arkadaşlarımızın da bulunduğu sponsorluk birimimiz var” dedi.

‘ELEKTİRİK HEM DOĞA DOSTU HEM DE SÜRDÜRÜLEBİLİR BİR ENERJİ’

Elektrikli araçların doğaya zararı olmadığına dikkat çeken takım kaptanı Bekar, “Elektrikli araçlar öncelikle sonsuz bir enerji. Sonsuzdan, kastım benzin ve dizel gibi içten yanmalı araçların yaklaşık 40 sene ömrü kaldı. 40 sene sonra petrol diye bir şey hayatımızda olmayacak. Ama elektrik öyle değil. Tabiki ilerde yeni enerji kaynakları türeyecektir. Ama şu an için elektrik hem doğa dostu hem de sürdürülebilir bir enerji. Sonradan şarj edilebilir pillerimiz var aracımızın arkasında. Doğaya zararlı gaz salınımı yok, insan dostu. Ayrıca sessiz çalıştığı için de gürültüsü yok” diye konuştu.

Elektrikli aracın saatte yaklaşık 100 kilometreye çıktığını belirten takım kaptanı Bekar, ”Tamamen boş bataryamızla yaklaşık bir buçuk saatte şarj oluyor. Yaklaşık 100 kilometreyi dolu batarya ile gidebiliyor. Elektrikli aracımız yola bağlı olarak saatte 100 ile 80 kilometre arası hız yapıyor” dedi.

‘DÜNYADA BÜTÜN BÜYÜK ÜLKELER SAVUNMA SANAYİ ALANINDA YATIRIM YAPIYORLAR’

Bütün ülkelerin savunma sanayiine önemli yatırımlar yaptığını anımsatan Bekar, insansız hava aracı (İHA) ve roket alanında da projelere katıldıklarını söyledi. Quantum Team gurubu olarak 7 yıldır elektrikli araç yarışlarına katıldıklarını aktaran Bekar, “Geçen sene elektrikli araca doyduğumuzu hissettik. Bundan dolayı da TEKNOFEST tarafından hazırlanan diğer yarışmalara da katılıyoruz. İnsansız hava aracı döner kanat kategorisinde ve roket yarışmasında da katılımlarımız var. Türkiye’deki mühendislik fakültelerinde İHA’lar için yoğun bir çalışması var. Hatta elektrikli araçtan sonra TEKNOFEST’in en çok ilgi gören yarışma diyebilirim. Tamamen yerli üretimimiz olacak şekilde sistem mühendisliğini yaparak bataryası, motorlarını bağladığımız, testlerini gerçekleştirdiğimiz yerli drone var. Türkiye’nin savunma sanayiinde çok büyük ilgisi var. Geçtiğimiz yıllarda daha çok enerji kaynakları, petrol ya da otomotiv sanayine yatırım olurdu. Şu an dünyada bütün büyük ülkeler savunma sanayi alanında yatırım yapıyorlar” ifadelerini kullandı.