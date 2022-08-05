Başkan Büyükkılıç, 3'üncü Kapadokya Ürgüp Balon Festivali'ne Katıldı

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte davet edildiği, Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenen 3'üncü Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali'ne katıldı.

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  • 05.08.2022 11:16
  • Güncelleme: 05.08.2022 11:28
Başkan Büyükkılıç, 3'üncü Kapadokya Ürgüp Balon Festivali'ne Katıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç ile birlikte davet edildiği, Ürgüp Belediyesi tarafından düzenlenen 3’üncü Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali’ne katıldı.

Nevşehir’in Ürgüp ilçesinde 3’üncü Kapadokya/Ürgüp Balon Festivali, bölgede sıcak hava balon turu hizmeti sunan 22 firmanın katılımıyla gerçekleşirken, festivale Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı. Festivale, Nevşehir Valisi İnci Sezer Becel, AK Parti Nevşehir Milletvekili Yücel Menekşe, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ile eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç, Ürgüp Belediye Başkanı Mehmet Aktürk ve vatandaşlar katıldı. Başkan Büyükkılıç, İç Anadolu’nun önemli turizm merkezlerinden biri olan Ürgüp’ün Belediye Başkanı Mehmet Aktürk’ün daveti üzerine Kapadokya-Ürgüp Balon Festivali’ne katılarak kortej yürüyüşüne eşlik etti. Klasik otomobillerin ve sıcak hava balon sepeti taşıyan araçların yer aldığı kortej yürüyüşü sonrası festival alanında Başkan Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın katılımlarıyla açılış kurdelesi kesildi. Daha sonra stant alanlarını gezen Başkan Büyükkılıç, Ürgüplü vatandaşların da ilgisiyle karşılandı.

Sıcak ve samimi ortamda vatandaşlarla sohbet eden Büyükkılıç, “Bu güzel festivalde tüm katılımcılar gibi biz de çok keyifli bir gün geçirdik. Misafirperverliği için Ürgüp Belediye Başkanımız Mehmet Aktürk’e teşekkür ediyorum” dedi.

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İHA

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