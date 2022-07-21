ERÜ, devlet üniversitelerinde İlk 10'da

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) istatistiklerine bağlı olarak 126'sı devlet ve 73'ü vakıf olmak üzere toplamda 199 üniversitede 2021-2022 öğretim yılında öğrenim gören 47 bin 682 öğrencinin katıldığı üniversitelere ilişkin tatminkrlık düzeylerini belirlemeyi amaçladıkları çalışmanın sonuçlarını yayınlandı.

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  • 21.07.2022 08:53
  • Güncelleme: 21.07.2022 10:25
ERÜ, devlet üniversitelerinde İlk 10'da
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye Üniversite Memnuniyet Araştırması (TÜMA), Yükseköğretim Kurulu (YÖK) istatistiklerine bağlı olarak 126’sı devlet ve 73’ü vakıf olmak üzere toplamda 199 üniversitede 2021-2022 öğretim yılında öğrenim gören 47 bin 682 öğrencinin katıldığı üniversitelere ilişkin tatminkârlık düzeylerini belirlemeyi amaçladıkları çalışmanın sonuçlarını yayınlandı.

Üniversite Araştırmaları Laboratuvarı (ÜNİAR) tarafından gerçekleştirilen ve öğrenci memnuniyetlerinin ölçüldüğü araştırma raporunda Erciyes Üniversitesi (ERÜ) “Genel Memnuniyet Sıralaması” göstergesinde tüm üniversiteler arasında 22. sırada, devlet üniversiteleri arasında 9. sırada yer aldı.

Devlet üniversitelerinin memnuniyet alanlarına göre de sıralamaların yapıldığı raporda ERÜ, “Öğrenim Deneyiminin Tatminkârlığı” alanında 14., “Yerleşke ve Yaşamının Doyuruculuğu” alanında 20., “Akademik Destek ve İlgi” alanında 13., “Kurumun Yönetim ve İşleyişinden Memnuniyet” alanında 11., “Öğrenme İmkan ve Kaynaklarının Zenginliği” alanında 9. ve “Kişisel Gelişim ve Kariyer Desteği” alanında ise 21. sırada yer aldı.

İHA

Kayseri Gündem
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