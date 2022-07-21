ERÜ İletişim Fakültesi yeni mezunlarını verdi

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi 2021-2022 eğitim-öğretim yılı mezunlarını verdi. Program çerçevesinde 466 öğrenci mezun oldu.

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  • 21.07.2022 08:46
  • Güncelleme: 21.07.2022 10:26
ERÜ İletişim Fakültesi yeni mezunlarını verdi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) İletişim Fakültesi 2021-2022 eğitim-öğretim yılı mezunlarını verdi. Program çerçevesinde 466 öğrenci mezun oldu.

Marianne Molu Amfi de gerçekleştirilen mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, Kayseri Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Metin Kösedağ ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Hakan Aydın, mezuniyet töreninin açılış konuşmasında fakülteleri hakkında bilgiler verdi.

Dekan Aydın, “İletişim Fakültesi olarak başarılı bir eğitim-öğretim dönemini geride bırakarak, sektöre üstün nitelikli aday profesyoneller kazandırmanın gururunu yaşıyoruz” dedi.

Hayırsever İş İnsanı Süleyman Çetinsaya da konuşmasında mezun olan öğrencileri tebrik etti.

Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında İletişim Fakültesi’nin kaliteli eğitim kadrosu ve gelişmiş teknolojik altyapısıyla ülkemizin tercih edilen ve önde gelen saygın fakültelerinden birisi olduğunu söyledi.

Rektör Çalış, “Günümüzde sosyal medya mecraları başta olmak üzere birçok dijital platformda bireylerin anlık paylaşımların sürekli güncellendiği teknoloji çağında siz genç iletişimcilerimize ise büyük görevler düşmektedir. Basın Meslek ilkelerine bağlı işini seven ülkesine ve milletine her zaman hizmet eden topluma ve çevreye duyarlı bireyler olarak mesleğinizi icra ediniz. Bugün 4 yıllık eğitim-öğretim hayatınızı geride bırakarak Ülkemizin saygın araştırma üniversiteleri arasında yer alan ve 5 yıl süreyle YÖKAK tarafından tam akreditasyon almış kaliteli ve mezunları tercih edilen Erciyes Üniversitesi’nden mezun oluyorsunuz. Sizler, 44 yıllık köklü mazisi ile gelenekleri olan Erciyes Üniversitesi’nin birer mezunu olarak Erciyes Üniversitesi kimliğini gururla taşıyabilirsiniz” diye konuştu.

Konuşmaların ardından tören, mezun öğrencilere diploma ile plaket takdimi ve öğrencilerin hep birlikte keplerini havaya atmalarıyla son buldu.

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İHA

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