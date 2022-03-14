Erşekerci 'Can kurtarırken öldürülmeye razı gelmiyoruz'

Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Dr. Öğretim Görevlisi Hekimsen üyesi Erol Erşekerci, 'Tıp Bayramı' nedeniyle hastane bahçesinde düzenlenen basın açıklamasında, hekimlerin can kurtarırken öldürülmeye razı gelmediğini söyledi.

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  • 14.03.2022 13:46
  • Güncelleme: 14.03.2022 13:46
Erşekerci 'Can kurtarırken öldürülmeye razı gelmiyoruz'
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Kırşehir Eğitim Araştırma Hastanesi Dr. Öğretim Görevlisi Hekimsen üyesi Erol Erşekerci, ’Tıp Bayramı’ nedeniyle hastane bahçesinde düzenlenen basın açıklamasında, hekimlerin can kurtarırken öldürülmeye razı gelmediğini söyledi.

Hekimlerin uzun ve zorlu eğitim süreçleri olduğunu hatırlatan Erşekerci, "Uzun ve zorlu eğitimlerin ardından mesleğini yapmaya hak kazanan ilminin ardından gelen tıbbiyelilere de aktarmak için ölene kadar okuyan ve okuduklarını da aktaran ülkenin en çalışkan çocuklarıyız" dedi. Dil, din, mezhep ayrımı gözetmeden çalışma yürüttüklerini aktaran Erşekerci, "İnsanı insan olduğu için korumaya zarar vermeyeceğin insana diye ant içenleriz. Bizler; hekimlik onurunun duruşunu mesleğin manevi saygınlığını ve itibarını hissedemeyenleriz. Bizler hiçbir yere gitmiyoruz. İşlerimizi canla başla yaparken hakarete uğrayıp darp edilmeyi şiddeti kabul etmiyoruz. Can kurtarırken öldürülmeye razı gelmiyoruz. Hak ettiğimiz hekimlik onuruna yakışır muameleyi görme istemekteyiz. Devletimizin memurları olarak ötekileştirilmeyi de kabul etmiyoruz"" şeklinde konuştu.

İHA

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