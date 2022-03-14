Yozgat esnafının ilk müşterileri güvercinler oluyor

Yozgat'ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken güvercinleri, Çapanoğlu Büyük Cami çevresindeki esnaf besliyor.

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  • 14.03.2022 13:46
  • Güncelleme: 14.03.2022 13:46
Yozgat esnafının ilk müşterileri güvercinler oluyor
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Yozgat’ta etkili olan kar yağışı ve soğuk hava nedeniyle yiyecek bulmakta zorluk çeken güvercinleri, Çapanoğlu Büyük Cami çevresindeki esnaf besliyor.

Yozgat’ın tarihi ve kültürel miraslarından biri olan Çapanoğlu Büyük Cami etrafını mesken tutan yüzlerce güvercin, sabah saatleriyle birlikte esnafın yolunu gözlüyor. Tarihi cami çevresinde bulunan iş yerlerini açan esnafın ilk müşterileri de güvercinler oluyor. Esnaf güvercinleri her gün buğday ve arpa ile besleyerek işe başlıyor. Vatandaşlar da esnafın bu duyarlı davranışlarını takdir ederek esnafa destek oluyor. Yem kapmak için birbirleriyle yarışan güvercinlerin tarihi Çapanoğlu Büyük Cami ile oluşturduğu manzara ise seyrine doyumsuz görüntüler oluşturuyor.

Soğuk kış günlerinde güvercinlerin yem bulmakta güçlük çektiğini söyleyen esnaf Hakkı Yalçın, “Havaların da soğuk gitmesi nedeniyle hayvanlar doğada yiyecek bulamıyor. Biz de esnaf olarak elimizden geldiğince kuşların karınlarını doyurmaya çalışıyoruz. Hayır sever insanlarımız da var, geliyorlar onlar da yem alıp kuşları besliyor. Bunu her gün yapıyoruz, kuşlar da bize alıştı” dedi.

Yusuf Eren Solmaz isimli esnaf ise, “Burada esnafım, kuşlar kışın doğaya gidip yem bulamıyorlar. Onları besliyoruz, her gün sabah saatlerinde onlara yem atıyoruz” şeklinde konuştu.

İHA

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