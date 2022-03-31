Erol Bedir, hakkındaki suçlamalarla ilgili uzlaşmaya gitti

MHP Kayseri Milletvekili Baki Ersoy, Kayserispor önceki dönem başkanı Erol Bedir hakkında başkanlık yaptığı dönemde ‘kulübü zarara uğrattığı’ suçlamasıyla savcılığa suç duyurusunda bulunmuştu. İnceleme sonunda Bedir, kendi dönemindeki bazı seyahat masraflarıyla ilgili kulübün zarar gördüğü ve bu nedenle cezalandırılması talep edildi. Bedir, hakkındaki diğer suçlamalardan ise takipsizlik aldı.

Bu kararlar üzerine Erol Bedir, uzlaşma talep etti. Bedir’in, Kayserispor’a 400 bin lira vermesi karşılığında davanın düşürüldüğü bilgisine ulaşıldı.