38 bin lira değerinde malzeme çalan hırsız aranıyor
Kayseri'de değeri 38 bin 500 lirayı bulan eşya ve malzeme çalan hırsızın yakalanması için çalışma başlatıldı.
- 31.03.2022 18:43
- Güncelleme: 31.03.2022 18:43
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinden alınan bilgiye göre, bir işyerinden, 1000 lira değerinde boru ve kablo ile 37 bin 500 lira değerinde muhtelif eşya ve malzeme çalındı. Yapılan inceleme sonunda hırsızlık olayını 32 yaşındaki C. Y. olduğu belirlendi.
Polis, izini kaybettiren C. Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.
1ha
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