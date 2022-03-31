38 bin lira değerinde malzeme çalan hırsız aranıyor

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliğinden alınan bilgiye göre, bir işyerinden, 1000 lira değerinde boru ve kablo ile 37 bin 500 lira değerinde muhtelif eşya ve malzeme çalındı. Yapılan inceleme sonunda hırsızlık olayını 32 yaşındaki C. Y. olduğu belirlendi.

Polis, izini kaybettiren C. Y.’nin yakalanması için çalışma başlattı.