Kayseri'de acil sağlık hizmetleri toplantısı

Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü Sağlık Hizmetleri Başkanlığı koordinatörlüğünde düzenlenen 2022 Yılı 1'inci Bölge Acil Sağlık Hizmetleri Koordinasyon Komisyonu (ASKOM) Toplantısı, Erciyes Üniversitesi (ERÜ) ev sahipliğinde yapıldı.

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  • 31.03.2022 18:40
  • Güncelleme: 31.03.2022 18:40
Kayseri'de acil sağlık hizmetleri toplantısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

ERÜ Tıp Fakültesi Başhekimlik Toplantı Salonu’nda gerçekleşen toplantıya; Kayseri Sağlık Müdürlüğü Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Dr. Ahmet Özyalçın, Niğde İl Sağlık Müdürü Dr. Koray Okur, Nevşehir İl Sağlık Müdürü Dr. Rahim Ünlübay, il sağlık müdürlüklerinin yetkilileri ile bölgede acil sağlık hizmeti veren tüm kamu, özel ve üniversite hastanelerinin ASKOM sorumluları katıldı. 

Kayseri Halk Sağlığı Hizmetleri Başkanı Özyalçın’ın açış konuşması ile başlayan toplantı, Kayseri İl Ambulans Servisi Başhekimi Uzm. Dr. Mehmet Biçer’in hazırladığı sunum eşliğinde geçmiş yıllara ait veri karşılaştırmaları ile devam etti. 

Sunumun ardından acil sağlık hizmetlerinin verimliği, sağlık tesisleri ve iller arası hasta sevklerinin koordinasyonu, hastane acillerine yapılan müracaat sayıları, acil vaka müdahale istatistikleri ve acil sağlık hizmetleri ile ilgili öneri ve şikayetler değerlendirildi. Toplantı, alınan kararlar ile sona erdi.

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