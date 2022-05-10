Erciyes Üniversitesi'nin THE 2022 Yılı Etki Sıralamasındaki Başarısı

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education (THE) tarafından 2022 Yılı Etki Sıralaması sonuçları açıklandı.

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  • 10.05.2022 17:25
  • Güncelleme: 10.05.2022 21:13
Erciyes Üniversitesi'nin THE 2022 Yılı Etki Sıralamasındaki Başarısı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Dünyanın en saygın üniversite derecelendirme organizasyonlarından birisi olan Times Higher Education (THE) tarafından 2022 Yılı Etki Sıralaması sonuçları açıklandı.

Birleşmiş Milletlerin (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri göz önüne alınarak yapılan ve kurumsal veriler dikkate alınarak gerçekleştirilen THE 2022 Yılı Etki Sıralamasında Erciyes Üniversitesi önemli bir başarı gösterdi. Dünyada 110 ülkeden 1524 üniversitenin katıldığı bu uluslararası sıralamada Erciyes Üniversitesi 301-400 bandında yer alırken, ulusal sıralamada ise Özyeğin Üniversitesi ile birlikte 3. sırada yer aldı.

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İHA

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