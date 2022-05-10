Benzine zam

Brent petrol fiyatındaki dalgalanma, akaryakıt grubu ürünlerinde de dalgalanmaya sebep oluyor. Akaryakıt sektörü temsilcilerinden alınan bilgiye göre bu gece yarısından itibaren geçerli olmak üzere benzinin pompa satış fiyatına yansıyacak şekilde 78 kuruş zam geldi.

GÜNCEL AKARYAKIT FİYATLARI

Benzin: 20,57 TL (beklenen zam uygulanmadan)

Motorin: 22,29 TL

LPG: 11,04 TL