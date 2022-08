Erciyes Üniversitesi'nde Öğrencilikten Rektör Adaylığına Bir Başarı Hikayesi

Erciyes Üniversitesi İktisadi İdari Bilimler Fakültesi İşletme Bölümü’nü 1984 yılında birincilikle bitiren rektör adayı Prof. Dr. M. Sıtkı İlkay, yüksek lisansını aynı üniversitede 1987 yılında tamamladı. Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı doktora programını kazandı. Doktora Yeterlik sınavını geçtikten sonra kayıt dondurarak YÖK Bursuyla Ağustos 1991’de lisansüstü eğitim için ABD’ye gitti. University at Albany, State University of New York’da Yoğun İngilizce Dil Programını 1992 yılında tamamlayarak, Rensselaer Polytechnic Institute (RPI)’da Industrial and Management Engineering alanında Ağustos 1993’da Master of Science (MS) derecesi aldı. Aynı üniversitede doktora programına kabul aldı. Erciyes Üniversitesinin doktora yapmasına izin vermemesi ve doktora kredisini ödememesi üzerine, ücretsiz izin alarak doktora tez çalışmalarını ABD’de tamamlayarak Kasım 1994’te Erciyes Üniversitesine döndü. Mayıs 1996’da Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı’ında İşletme Doktoru unvanını aldı.

Ocak 2011’de Üretim ve Operasyon Yönetimi Bilim Alanında Doçent, Ağustos 2016’da Profesör unvanlarını aldı. 1995 – 2002 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Bilgisayar Bilimleri Araştırma Uygulama Merkezi Müdür Yardımcılığı, 2011 – 2018 yılları arasında Erciyes Üniversitesi Sürekli Eğitim Merkezi (ERSEM) Müdür Yardımcılığı ve Ekim 2018 – Haziran 2022 tarihleri arasında Erciyes Üniversitesi Rektör Yardımcılığı görevlerinde bulundu.

Üniversitelerin, liyakat sahibi, vizyoner, insana değer veren, iletişime açık ve lider özelliklerine sahip profesyonel yöneticiler tarafından yönetilmesi gerektiğine inanan Prof. Dr. İlkay, böylece Üniversitelerin Eğitim-Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı alanlarında bulundukları ile, bölgesine ve Türkiye’mize çok daha üst düzeyde katkı sunabileceğini düşünüyor.

Bilgisayar Bilimleri Araştırma ve Uygulama Merkezi’nde yöneticiliği süresince, Üniversitenin Veri İletişim Altyapısının kurulmasını sağlamış, bugün hala kullanılan yazılımlarının geliştirilmesi için yazılım ekibi kurmuş ve bu yazılımların geliştirilmesini sağlamıştır. ERSEM yöneticiliği süresince ERSEM’in kurumsal sistemiyle, sertifika programlarıyla, yaptığı sınavlarla Türkiye’de bir marka olmasına önemli ölçüde katkı vermiştir.

Rektör Yardımcılığı süresince Kalite Komisyonu Başkan Vekilliği, Sürekli İyileştirme Grubu, Stratejik Plan Ekibi Başkanlığı, Engelsiz Kampus Birimi, İş Sağlığı ve Güvenliği Merkezi, Yayın Komisyonu, Eğitim Komisyonu, Yönetmelik Yönerge Komisyonu, vb. birçok komisyonun başkanlığını yapmıştır.

Başkanlığını yaptığı komisyon üyelerinin büyük özverisi ve desteği ile Erciyes Üniversitesi’ni Yükseköğretim Kalite Kurulu tarafından Türkiye’de ilk kez uygulanan Kurumsal Akreditasyon Programına hazırlamış, bu sayede Erciyes Üniversitesi 5 yıl tam akreditasyon alan 3 devlet üniversiteden biri olmuştur. Bunun yanı sıra, Eğitim Programı akreditasyonlarına öncülük etmiş ve destek vermiştir. Bu sayede başlangıçta 9 olan akredite program sayısı 42’ye yükselmiştir. Erciyes Üniversitesi 2026 yılı sonunda bütün eğitim programlarını akredite etmeyi hedeflemektedir.

Eğitim-Öğretim başlığına özel önem veren Prof. Dr. İlkay “Yükseköğretim Programlarında Kariyer Odaklı Eğitim-Öğretim Modeli” geliştirmiştir. Prof. Dr. İlkay bu modelle öğrencilere kariyer planlamaları konusunda farkındalık kazandırarak, her bir program için öğrencilere kazandırılması gereken yetkinlerin ve ders bilgi paketlerinin güncellenmesi, öğrenci merkezli eğitimin gerçek anlamda uygulaması, faklı alanlara göre uygulama modelleri ve süreç bazlı ölçme ve değerlendirme sistemleriyle mezunları istihdama hazır hale getirmeyi, mezunlarını mezuniyet sonrasında da, izlemeyi ve desteklemeyi amaçlamaktadır.

Dijital dönüşüme de çok önem veren Prof. Dr. İlkay, bu alanda geliştirilen Kağıtsız Üniversite Yönetim Sistemi (KÜYS) Projesi’ne çok büyük destek vermiş, bu alandaki çalışmalarda yer almış ve yakından izlemiştir.

Bütün birimlerde yapılan işlerin, iş süreçlerinin ve iş akışlarının tanımlanmasını sağlayarak, personelin adil, şeffaf, hesap verebilir, en üst performans düzeyinde ve güven ortamında çalışmalarını sağlayacak bir sistem geliştirmeye çalışmıştır. Bu amaçla İş Takip Sistemi Yazılımı geliştirilmesini sağlamıştır.

Çok sayıda uluslararası ve ulusal makalesi bulunan Prof. Dr. İlkay, aralarında Avrupa Birliği ve TÜBİTAK projelerinin de yer aldığı 10 projede Proje Yürütücülüğü yapmıştır. Prof. Dr. İlkay ayrıca, Kayseri’de Yataş, BRN Yatak, Kctaş, Kayseri Şeker Fabrikası gibi birçok özel ve kamu kuruluşuna uzun süreli danışmanlık hizmeti vermiştir.

Prof. Dr. İlkay evli ve 3 çocuk babasıdır.