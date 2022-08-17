Büyükşehir'in Talas Gençlik Merkezi, YKS'de üstün başarı gösterdi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Talas Gençlik Merkezi’nde eğitim görerek Yükseköğretim Kurumları Sınavı’na (YKS) giren ve üstün başarıya imza atan 8 öğrenciyle bir araya geldi. Öğrencileri tebrik eden Başkan Büyükkılıç, “Her birinizle gurur duyuyor başarılar diliyorum” dedi.

Büyükşehir Belediyesi’nin restore ederek gençlerin eğitimi için hizmete sunduğu ve 2021-2022 eğitim öğretim sezonunda da faaliyetlerini sürdüren Talas Gençlik Merkezi, mezun verdiği 8 öğrenciden 8’ini de hayallerindeki üniversitelere yerleştirme başarısı gösterdi. Başkan Büyükkılıç, üniversiteye yerleşen 8 öğrenciyle bir araya gelerek, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, öğrencilerin dereceler yapmak suretiyle başarıya ulaştıklarını belirterek, “Gençlerimizi tebrik ederek, sözlerime başlamak istiyorum. 8 canımız, yavrumuz, üniversite sınavlarında başarıya ulaştı. Cenab-ı Allah’a şükürler olsun, Hukuk Fakültesi, Tıp Fakültesi, Yıldız Üniversitesi’nde mühendislik, Sabancı Üniversitesi’nde burslu Sosyal Bilimler Alanı gibi Türkiye’nin gözde üniversitelerinde, gözde dereceler yapmak suretiyle başarıya ulaştılar” dedi.

Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin her birini ayrı ayrı tebrik ederek sözlerini şöyle sürdürdü:

“Ailelerini tebrik ediyorum, emeği geçen değerli hocalarımıza teşekkür ediyorum. Bu çalışma hatırlanacağı üzere KAYMEK bünyesinde özel, adeta yavrularımıza verilmiş olan eğitim sonucunda 8 yavrumuz sınava girdi ve 8’i de başarıya ulaştı. Dolayısıyla KAYMEK birimimize ayrıca teşekkür ediyorum. İnşallah önümüzdeki dönemde çok daha ileri başarılara imza atacaklarına inanıyorum, gözlerinden öpüyorum. 8 genç sınava giriyor, 8’i de üstün başarıya ulaşıyor. Bu anlayış içerisinde inşallah başarılarının devamını diliyorum. Bunların aynı zamanda bir örnek teşkil edeceğine inanıyorum. O anlamda da emeklerimizin, imkânlarımızın değerlendirilmesinin ve boşa gitmediğinin en güzel örneğini böylece görmüş oluyoruz. Hayırlı uğurlu olsun diliyorum. İnşallah vatanına, devletine, ,inancına, dinine, bayrağına bağlı nesiller yetiştirmeyi ve ülkemizin geleceği olarak bizlerin geleceğini aydınlatmayı Mevla’m nasip eylesin diyorum. Her birinizle gurur duyuyor, başarılar diliyorum.”

Talas Gençlik Merkezi’nin de katkılarıyla hayallerini gerçeğe dönüştüren öğrencilerden, Emre Dursun Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, Hüseyin Selim Öztürk Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne, Bilal Nayir Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne yerleşirken, Nuri Güneş Erciyes Üniversitesi Hukuk Fakültesi’ne Fatih Selman Aygün Yıldız Teknik Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Endüstri Mühendisliği Bölümü’ne, Ahmet Karauz Abdullah Gül Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü’ne ve Furkan Öğüt ise TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü’ne yerleşme başarısı gösterdi. Eşit ağırlık alanın da YKS Türkiye 614’üncüsü olan Ahmet Talha Polat da Sabancı Üniversitesi Sanat ve Sosyal Bilimler Programı’na tam burslu olarak yerleşti.

Merkezden mezun olan ve üniversiteli olmanın heyecanını yaşan öğrenciler ise Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın kendilerine her zaman destek verdiğini ifade ederek, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Talas Gençlik Merkezi’nde aldıkları hizmetten dolayı Başkan Büyükkılıç’a teşekkür etti. Büyükkılıç, günün anısına öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirerek, gençlere saat hediye etti.