Erciyes'te çığ düştü: 1 ölü

Kayseri'de Erciyes Kayak Merkezi'nde bulunan bir grup turistin üzerine çığ düştü. İlk belirlemelere göre karın altında kalan 3 kişiden 2'si kurtarıldı, 1 kişi ise hayatını kaybetti.

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  • 16.01.2022 18:58
  • Güncelleme: 16.01.2022 18:58
Erciyes'te çığ düştü: 1 ölü

Saat 13.00 sularında meydana gelen olayda, Develi Kapı ile Tekir Kapı arasındaki pist dışı bir bölgede kayak yapmak istediği öğrenilen Kanada uyruklu 3 turistin üzerine çığ düştü. Karın altında kalan turistlerin fark edilmesiyle birlikte jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekiplerine haber verildi. Ekiplerin olay yerine yaptığı müdahalelerin ardından ilk belirlemelere göre 3 kişi olduğu belirtilen Kanadalı turistlerden 2'si karın altından sağ olarak çıkarıldı. Karın altındaki bir diğer turist ise hayatını kaybetti. Kurtarılan turistler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.

BGC

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