Erciyes'te çığ düştü: 1 ölü

Saat 13.00 sularında meydana gelen olayda, Develi Kapı ile Tekir Kapı arasındaki pist dışı bir bölgede kayak yapmak istediği öğrenilen Kanada uyruklu 3 turistin üzerine çığ düştü. Karın altında kalan turistlerin fark edilmesiyle birlikte jandarma, sağlık ve arama kurtarma ekiplerine haber verildi. Ekiplerin olay yerine yaptığı müdahalelerin ardından ilk belirlemelere göre 3 kişi olduğu belirtilen Kanadalı turistlerden 2'si karın altından sağ olarak çıkarıldı. Karın altındaki bir diğer turist ise hayatını kaybetti. Kurtarılan turistler, olay yerinde yapılan ilk müdahalelerin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.