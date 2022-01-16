Milletvekili Dursun Ataş: ' Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Projesi 2022 Yatırım Proğramında yer almadı'

İyi Parti Milletvekili twitter hesabından yaptığı açıklamada, Kayserililer yalanlarınızdan bıktı, diyerek 2022 yılında Yerköy Kayseri hızlı tren hattının programa alınmadığını iddia etti.

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  • 16.01.2022 17:16
  • Güncelleme: 16.01.2022 17:26
Milletvekili Dursun Ataş: ' Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Projesi 2022 Yatırım Proğramında yer almadı'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ataş twiter hesabında şöyle diyor: "2010’da müjdelenen, 2014’den beri her yıl, her seçim zamanı “İhalesi yapıldı, yapılacak.”denilen, AKP’den söz vermeyen kimsenin kalmadığı, Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Projesi 2022 Yatırım Proğramında yer almadı.
Kayserili yalanlarınızdan bıktı.
Size artık inanmıyor, güvenmiyor!'

Haber Merkezi

Kayseri Gündem
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