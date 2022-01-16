Milletvekili Dursun Ataş: ' Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Projesi 2022 Yatırım Proğramında yer almadı'

Ataş twiter hesabında şöyle diyor: "2010’da müjdelenen, 2014’den beri her yıl, her seçim zamanı “İhalesi yapıldı, yapılacak.”denilen, AKP’den söz vermeyen kimsenin kalmadığı, Kayseri-Yerköy Hızlı Tren Projesi 2022 Yatırım Proğramında yer almadı.

Kayserili yalanlarınızdan bıktı.

Size artık inanmıyor, güvenmiyor!'