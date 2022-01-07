Erciyes'te 4 Yeni Otel Daha Kapılarını Açtı

Türkiye’nin en büyük, dünyanın ise sayılı kar ve kış sporları merkezi haline gelen Erciyes, son yıllarda yerli ve yabancı turist sayısında yaşanan artışla birlikte dağdaki konaklama talebinin yetersiz kalması, otel yatırımcılarını bölgeye çevirdi.

Türk turizmine değer katacak kalitede otellerin yapıldığı Erciyes Kayak Merkezi’nde 4 yeni otel daha tamamlanarak 2021-2022 kayak sezonunda hizmet vermeye başladı.

Artaş İnşaat tarafından yapılan ve dünyaca ünlü zincir otellerinden Radisson markasının ilk kayak oteli olma özelliğini taşıyan Radisson Blu Mount Erciyes, Kayseri turizmine kazandırıldı.

Turizmdeki ilk yatırımını Erciyes’e yapan KKT Otelcilik Hizmetleri AŞ, Türkiye’de ilk kütüphane otel konseptini kar ve kış sporları ile bütünleştirerek dizayn ettirdiği Library Hotel Erciyes’i Develi Kapı bölgesinde hizmete sundu.

Antalya merkezli Xperia oteller zinciri, Erciyes Kayak Merkezi, Hacılar Kapı bölgesindeki tek otel tesisini restore ederek X-Mountain Lodge Erciyes olarak misafir kabul etmeye başladı.

Erciyes’in yeni otellerinden olan Zümrüt Palas Otel de Tekir Kapı bölgesinde kayak severleri ağırlıyor.

Yapılan yatırımlar ile birlikte Erciyes Dağı’nda faaliyet gösteren otel sayısı 13 olurken yatak kapasitesi de 2 binin üzerine çıktı. Erciyes’teki mevcut yatak kapasitesi 3 yıl içinde 3 bin 500’e, 6 yıllık bir sürede ise 8 bine çıkması hedefleniyor. Şimdiye kadar 650 milyon liralık otel yatırımının yapıldığı Erciyes Kayak Merkezi’ne 5 yıl içinde 1,2 milyar liralık ek yeni yatırım alınması bekleniyor.

Erciyes Dağı’nı dört mevsim işlevsel bir turizm noktası haline getirme ve dağ ve tabiat turizmi ile beraber spor turizmini daha da çeşitlendirmeye yönelik yatırımlarını sürdüren Kayseri Büyükşehir Belediyesi, hizmete sunduğu 2 futbol sahasının ardından şimdi de 6 adet futbol sahası, kapalı spor salonu, olimpik yüzme havuzu, atletizm pisti gibi bütün spor disiplinlerinin kullanımı için Erciyes Yüksek İrtifa Kamp Kompleksini 2022 yazından itibaren faaliyete geçirecek.

