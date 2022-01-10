Erciyes hafta sonu 30 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı

Türkiye'nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, bu hafta sonu da 30 bini aşkın ziyaretçiyi misafir etti.

PAYLAŞ
  • 10.01.2022 16:47
  • Güncelleme: 10.01.2022 16:58
Erciyes hafta sonu 30 bini aşkın ziyaretçiyi ağırladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Türkiye’nin önemli kış turizm merkezlerinden Erciyes Kayak Merkezi, bu hafta sonu da 30 bini aşkın ziyaretçiyi misafir etti.

Türkiye’nin en önemli kayak merkezlerinden olan Erciyes Kayak Merkezi, hafta sonunda yerli ve yabancı turistlerin uğrak noktası oldu. Sezonun açılmasıyla birlikte Erciyes’teki tesislerin büyük kısmı doluluk oranına ulaşırken, binlerce kişi mekanik tesisleri kullanarak farklı zorluk derecelerindeki pistlerde kayak yapmanın keyfini yaşadı. Bu hafta sonu 30 bini aşkın ziyaretçiyi misafir ettiklerini söyleyen Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahid Cıngı, "Hafta sonumuz gayet hareketli ve bereketli geçti. Biliyorsunuz Erciyes Kayak Merkezi artık uluslararası standartlarda misafir ağırlıyor. Dünyanın muhtelif ülkelerinden kimisi direk uçuşlarla, kimisi aktarmalı çok sayıda misafir geliyor. Gelen misafirlerimiz 1 hafta, 10 günlük paketlerle geliyor, otellerimizde konaklıyor, şehir merkezimize katkıda bulunuyorlar. Fakat bizim geleneksel olarak hafta sonlarını bekleyen bir kitlemiz var. Özellikle Kayseri merkezde ve civar vilayetlerdeki çalışan kesim, hafta sonlarını dağa kaçmak, deşarj olmak, aileleriyle keyifli gün geçirmek ve kayak sporu yapmak için de bir fırsat olarak değerlendiriyor. O yüzden illaki hafta sonları yoğunluğumuz çok artıyor. Hafta içi ve hafta sonu arasında en az yüzde 200’lük kayakçı farkı yaşıyoruz. Zaten geleneksel olarak Adana, Mersin, Antakya, Gaziantep, Kahramanmaraş gibi illerden gelen yoğun bir kitlemiz var. Bu illerden gelen misafirlerimiz zaman zaman hafta sonu sabah gelip akşam dönmeli, zaman zaman da 1-2 gün konaklamalı geliyorlar. Dolayısıyla hafta sonları bütün dağlarda olduğu gibi Erciyes’te de yoğun geçiyor. Hava kapalı olmasına rağmen yoğun bir ziyaretçi talebiyle karşı karşıyayız. Bu hafta sonu da 30 bini geçtiğimizi söyleyebiliriz. İnşallah kar yağışı biraz daha fazla olacak ve gelecek haftalardan itibaren yoğun bir ziyaretçi trafiğiyle karşılaşacağımızı tahmin ediyoruz" dedi.

galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri
galeri

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
OSB'ler, mesleki eğitimin' irtibat noktası'

OSB'ler, mesleki eğitimin' irtibat noktası'

Başkan Büyükkılıç, İsviçre Büyükelçisi Ruch'u ağırladı

Başkan Büyükkılıç, İsviçre Büyükelçisi Ruch'u ağırladı

Hayırsever şehrin hayırsever belediyesi: Kayseri Büyükşehir

Hayırsever şehrin hayırsever belediyesi: Kayseri Büyükşehir

Sporda 2021 Talas'ın yılı oldu

Sporda 2021 Talas'ın yılı oldu

Başkan Büyükkılıç Ecrin'in isteğini gerçekleştirdi

Başkan Büyükkılıç Ecrin'in isteğini gerçekleştirdi

Başkan Palancıoğlu'ndan Gazeteciler Günü mesajı

Başkan Palancıoğlu'ndan Gazeteciler Günü mesajı

Çok Okunanlar
1
3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

3 kişinin öldüğü dehşet anları kamerada

2
Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

Kayseri'de sokak ortasında dehşet: 2 ölü, 1 yaralı

3
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

4
Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

Kaski'den İncesu ilçesine 9 milyonluk yatırım

5
Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

Amca çocuklarının miras kavgası: 2 ölü 2 yaralı

6
Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

Noeli eğlenceli baloyla kutladılar(!)

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
İYİ Partili Yücel: 'Kürsü Yerinde, Toplantı Meclis Salonunda'

İYİ Partili Yücel: 'Kürsü Yerinde, Toplantı Meclis Salonunda'

CHP'li Özgür Özer: 'Sahabiye 2. etap, parça parça yapılmalı'

CHP’li Özgür Özer: “Sahabiye 2. etap, parça parça yapılmalı”

DAHA FAZLA
Pastırma yüzde 10 ucuzladı

Pastırma yüzde 10 ucuzladı

Turkovac'ı geliştiren hocanın ismi caddeye verilecek

Turkovac'ı geliştiren hocanın ismi caddeye verilecek

Kayserisporlu futbolcu Mame Thiam koronavirüse yakalandı

Kayserisporlu futbolcu Mame Thiam koronavirüse yakalandı

Turkovac'ı geliştiren Aykut Özdarendeli: 'Turkovac, hem milletimize hem de daha yüksek ölçekli üretimle birlikte aşıya ihtiyaç duyan ve talep eden ülkelere de bir şekilde şifa olacaktır'

Turkovac'ı geliştiren Aykut Özdarendeli: 'Turkovac, hem milletimize hem de daha yüksek ölçekli üretimle birlikte aşıya ihtiyaç duyan ve talep eden ülkelere de bir şekilde şifa olacaktır'

7 kişinin öldüğü trafik kazasına neden olan sürücüye 12 yıl hapis cezasına itiraz edildi

7 kişinin öldüğü trafik kazasına neden olan sürücüye 12 yıl hapis cezasına itiraz edildi