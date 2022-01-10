NEVÜ'de Ortak Akıl Çalıştayı düzenlendi

Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi (NEVÜ) Doğal ve Kültürel Miras Turizmi İhtisaslaşma Koordinatörlüğü’nün yürütülecek projeler ve izlenecek yol haritasını olgunlaştırmaya yönelik ortak akıl çalıştayı düzenlendi.

NEVÜ Rektörü Prof. Dr. Semih Aktekin başkanlığında, Rektör Danışmanı ve İhtisaslaşma Koordinatörü Doç. Dr. Mehmet Cansız’ın moderasyonunda NEVÜ Ürgüp Sebahat ve Erol Toksöz Uygulama Oteli’nde yapılan çalıştaya; Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Mustafa Hilmi Çolakoğlu ve Prof. Dr. Serkan Şahinkaya, Kapadokya Teknopark, Fakülte, MYO ve Enstitü Yetkilileri, İhtisaslaşma Koordinatörlüğü çalışanları ile ilgili araştırma görevlileri katıldı. Çalıştay’ın açılışında konuşan Rektör Prof. Dr. Semih Aktekin, ihtisaslaşma ile bir taraftan NEVÜ’nün kapasitesini geliştirirken diğer taraftan Kapadokya Bölgesi’nde sürdürülebilir doğal ve kültürel miras turizmin gelişimine katkı sağlayacaklarını, dijitalleşme, Ar-Ge ve yenilik, eğitim ve danışmanlık alanlarında geliştirilecek proje ve faaliyetlerle sektörü destekleyeceklerini ve bu bağlamda Nevşehir Valiliği, Belediyeler, Alan Başkanlığı, Ahiler Kalkınma Ajansı, Müzeler ve ilgili sektör temsilcileriyle yakın iş birliği içerisinde olacaklarını dile getirdi.

Toplantıda, ihtisas alanına ilişkin Cumhurbaşkanlığı Strateji ve Bütçe Başkanlığı ile YÖK Başkanlığı için hazırlanacak ’Strateji ve Yol Haritasının’ çerçevesi ve temel prensipleri katılımcılarla paylaşılarak bir ortak akıl çalışması yapıldı.