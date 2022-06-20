Erciyes Anadolu Holding CEO’su Ertekin, milletvekilleri Çetin Arık ile Dursun Ataş’a sert çıktı

Gensoruda yer alan iddiaların iftira olduğunu vurgulayan Ertekin, Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı ve eski başkan Erol Bedir’i de iddialara cevap vermeye davet etti.

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş ve CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık tarafından Meclis gündemine getirilen gensoruda TMSF tarafından yönetilen Erciyes Anadolu Holding ve CEO Alpaslan Baki Ertekin hakkındaki iddialar üzerine Ertekin basın toplantısı düzenledi. Holding binasında gerçekleştirilen ve basın mensuplarının yanı sıra şirket müdürleri ile çalışanların da hazır bulunduğu toplantıda Ertekin, holdingin zarar uğratıldığı, yandaş dernek ve vakıflara Kayseri’nin paralarının aktarıldığı ve sponsorluk ve reklam adı altında holdingin paralarının başka yerlere aktarıldığı iddialarının tamamını yalan olduğunu söyledi. Holdingin 2016 ile 2022 yılları arasında elde ettiği gelirler ile harcamalarını aktaran Ertekin, liyakatsız kişileri işe aldığıyla ilgili de sert konuştu. Erciyes Anadolu Holding’e toplamda 4 yöneticiyi kendisinin işe aldığını anlatan Ertekin, “Erciyes Anadolu Holdingin bir CEO’su, 4 CEO yardımcısı, 20 küsur genel müdürü, 60 kadar genel müdür yardımcısı, 100’den fazla müdürü, 400 kadar şefi var. Ben Holdingin CEO’su olarak bütün holding çalışanlarının karşısında diyorum ki bu çalışanların toplam 4 tanesini ben getirdim geriye kalanlar zaten buradaydı” dedi.

CHP Milletvekili Arık ve İYİ Parti Milletvekili Ataş’a seslenen Ertekin, ortaya attıkları iddiaları dillendiren üçüncü bir kişiyi daha bulmalarını istedi. Ertekin, “36 milyar Euro, yani bu şirketin tarihindeki en üst net kar 2021’de 2 milyar, demek ki 18 yıllık kârını hortumlayıp vermişiz. Helal olsun bunu yapabilen biri varsa zaten işe alalım. Sayın Çetin Arık ve Dursun Ataş, ikinizin dışında Kayseri’de 3’ üncü bir kişi bulsanıza hani diyor ya öyle denildiği iddia edildi diye. İkiniz dışında bunu diyen 3’üncü kişiyi söyleyin” dedi.

‘BERAT ALBAYRAK İLE KONUŞTUĞUMU İSPAT EDİN İSTİFA EDERİM’

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, Dursun Ataş’ın, Eski Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile görüştüğü iddialarına ise, “Ben diyorum ki Kasım 2020’den yani Berat beyin istifa etmesinden bugüne kadar herhangi bir kişi beni Serhat bey veya Berat bey ile yüz yüze, telefonla veya mesaj olarak görüştüğümü ispat etsin istifa ederim. Bu iddiayı atanda istifa eder mi? Diyorum ki CEO’ya sorun demiş, Mum okullarına bir kuruş verilmedi. Sordunuz cevap veriyorum ben verilmedi diyorum sen verildiğini iddia ediyorsun, bir kuruş verildiğini ispat et ben istifa edeceğim sen ediyor musun? Zaten gerek kalmayacak önümüzdeki dönem istifa etmene…” ifadelerini kullandı.

ERTEKİN; ‘EROL BEDİR VE BERNA GÖZBAŞI NEDEN SUSUYORSUNUZ’

Kayserispor’un sponsorluğunu üstlendiklerini ve anlaşılan miktar dışında herhangi bir para ödemediklerini belirten Ertekin, Berna Gözbaşı’nı ve Erol Bedir’i susmakla suçladı. Ertekin, “Biz sponsor olarak Kayserispor Başkanı Berna Gözbaşı’nı tanırım, Erol beyi (Bedir) tanırım. Parayı onlara yolladım. Koskoca milletvekili yalan söylemeyeceğine göre ya Erol Bedir ya Berna Gözbaşı paraları almış, öyle diyor. O zaman buradan çağrı yapıyorum; Ey Berna Gözbaşı, Erol Bedir ya çıkın açıklama yapın ya da bunu kabul ediyorsunuz. Ben yapmadım, bir yalan olur ben verdim parayı namuslu düzgün bir şekilde. Şirketin resmi hesabından bir sözleşmeye binaen sözleşmede yazan miktar kadar yolladık. Veren de bir problem yok o zaman alanda bir problem var. O zaman alanlar Erol Bedir ve Berna Gözbaşı duyun beni, bir dolap çevirmişsiniz. Susuyorsunuz sessiz kalıyorsunuz dolap çevirdiğiniz ortaya çıktı. Ya da bu sizin için önemsiz bir iddia umurunuzda olmuyor cevap vermiyorsunuz. Ya da o zaman çıkın deyin ki bu adam bizim hakkımızda iftira atıyor suç duyurusunda bulunun” dedi.

Erciyes Anadolu Holding CEO’su Alpaslan Baki Ertekin, yaklaşık 2,5 saat süren basın toplantısını, grafiklerle ve zaman zaman personele sorduğu sorularla da destekledi.