Büyükkılıç’tan İl Sağlık Müdürü Mehmet Erşan’a iade-i ziyaret

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri İl Sağlık Müdürlüğü görevine atanan Dr. Mehmet Erşan’ı makamında ziyaret etti. İşbirliği ile uyum içerisinde çalışmalarına devam edeceklerini vurgulayan Büyükkılıç, “Sağlık alanında Türkiye’miz, dünyada kendisinden söz ettiren, Kayseri’de sağlık altyapısıyla Sayın Cumhurbaşkanı’mızın şehrimize kazandırdığı şehir hastanesi başta olmak üzere, Turkovac aşısını bulan Erciyes Üniversitesi sağlık kuruluşlarımız yine ön planda olmak üzere önemli bir merkezdir. Kayseri’mizin sağlık müdürü olarak sizleri burada görmek, sizlere hayırlı olsun demek bizim olmazsa olmazımız. Geçmişte Ali Ramazan Benli kardeşimizle yaptığımız işbirliği ve uyum kültürü içerisindeki çalışmaların daha ileri noktaya taşınması adına, Cenab-ı Allah sizlerle birlikte çalışmayı nasip etsin. Hayırlı olsun diyorum” şeklinde konuştu.