Enişte ve kaynına uyuşturucu operasyonu

Kayseri'de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda enişte ve kayını gözaltına alındı.

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  • 13.05.2022 16:27
  • Güncelleme: 13.05.2022 17:58
Enişte ve kaynına uyuşturucu operasyonu
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri’de jandarma ekipleri tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda enişte ve kayını gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Melikgazi ilçesinde ikamet eden M.B.’nin elinde uyuşturucu madde bulunduğu ve piyasaya sürme arayışında olduğu bilgisi üzerine harekete geçti. Operasyon düzenleyen ekipler, 01 plakalı araçta ve şahsın eniştesi olan Ö.D.’nin evinde arama yaptı. Yapılan aramalarda çeşitli miktarlarda uyuşturucu madde ile ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Gözaltına alınan 2 kişinin karakoldaki işlemleri sürüyor.

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İHA

Kayseri Gündem
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