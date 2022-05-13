ZİÇEV Mürüvet Özbıyık Spor ve Etkinlik Salonu açıldı

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Kayseri Şubesi içerisinde yer alan Mürüvet Özbıyık Spor ve Etkinlik Salonu açıldı.

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  • 13.05.2022 16:09
  • Güncelleme: 13.05.2022 17:58
ZİÇEV Mürüvet Özbıyık Spor ve Etkinlik Salonu açıldı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı (ZİÇEV) Kayseri Şubesi içerisinde yer alan Mürüvet Özbıyık Spor ve Etkinlik Salonu açıldı.

Kayseri Zihinsel Yetersiz Çocukları Yetiştirme ve Koruma Vakfı’nda gerçekleştirilen açılışa, Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu, Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, ZİÇEV Genel Başkanı Ülay Karakoç, ZİÇEV Kayseri Şubesi Başkanı Asuman Talaslıoğlu, vakıf üyeleri ve davetliler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından başlayan programda bir konuşma yapan Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, “Kamu, Belediye ya da diğer birimlerin vatandaşın hayatını kolaylaştırmak, vatandaşa hizmet üretmek ve vatandaşın ihtiyaç duyduğu anda yanında olabilmek için çalışır, hizmet üretir, proje geliştirir. Bizler de elimizden geldiğince engelli kardeşlerimiz içinde, engelli bireyleri olan aileleri içinde çalışmalar yürütüyoruz. Beni dün yapılan sergiye davet ettiler. Dediler ki biz bir şeyler yapıyoruz. El emeği ürünlerimiz var. Sergimize gelmenizi istiyoruz dediler. Bende sergiye geleceğimi söyledim ve dünde bir alışveriş merkezinin zemin katında engelli çocukların yapmış olduğu sergiye katıldım. Karşılıksız meccanen bir sevgi, sizin vermiş olduğunu duyguyu bire bir size gönderen, hiçbir beklenti olmadan size sarılan herhalde başka bir insan yoktur. Ben herkese sağlıklı, sıhhatli hayırlı ömürler diliyorum. Bu ortaya konan işler, verilen emekler hepsi eğitimcisinden, hayırseverine kadar her birinin çok büyük katkısı var. Herkesin ellerine emeklerine sağlık” ifadelerini kullandı.

Melikgazi Belediye Başkanı Mustafa Palancıoğlu da, “Kalben ve zihnen kötülükleri yok. Art düşünceleri yok. O kadar saf ve o kadar güzelleri ki onları bağrımıza basmamız lazım. Türkiye’de yüzde 10 civarında engelli bireyler var. Eskiden engelliler pek ortaya çıkmazdı. Ancak çok şükür şu anda normal bireylerle iç içe el ele okullarda olsun, diğer tesislerde olsun beraberiz. Hakikaten hükümetimizin sağlamış olduğu çok büyük destekler var. Bugün engelli maaşından, tüm kamu kurumlarında engel oranına göre memur olarak çalışan bir yönetmelik var. Dolayısıyla ben hükümetimize engellilere olan bu desteklerinden dolayı teşekkür ediyorum. Ben özellikle burada Özbıyık ailesine çok teşekkür ediyorum. Her türlü hayırlarından dolayı” dedi.

ZİÇEV Genel Başkanı Ülay Karakoç ve Kayseri Şubesi Başkanı Asuman Talaslıoğlu’da ZİÇEV’de yapılan etkinlikler ve engelli bireylere verilen eğitimler hakkında bilgiler vererek, Okulun yapımını üstlenen Özbıyık ailesine teşekkür etti. Konuşmaların ardından kesilen kurdele ile Mürüvet Özbıyık Spor ve Etkinlik Salonu açılırken, özel öğrenciler katılımcılara gösterilerini sundu.

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İHA

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