Engelliler, ulaşımda zorluk çekiyor

Kayseri Altınokta Körler Derneği Başkanı Murat Atmaca, görme engelli vatandaşların kent ulaşımında büyük zorluklar yaşadığını söyledi. 

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  • 14.05.2022 12:10
  • Güncelleme: 14.05.2022 12:10
Engelliler, ulaşımda zorluk çekiyor

10 – 16 Mayıs tarihleri arasında kutlanan Engelliler Haftası nedeniyle açıklama yapan Kayseri Altınokta Körler Derneği Başkanı Murat Atmaca, dernek faaliyetleri ve yaşadıkları sıkıntıları dile getirdi. 450 üyelerinin bulunduğunu anlatan Atmaca, Kayseri’de yaklaşık 5 bin görme engelli bireyin olduğu bilgisini paylaştı. Dernek olarak üyelerinin sosyalleşmesi amacıyla birçok etkinlik düzenlediklerini anımsatan Atmaca, “Üyelerimiz için e-kpss kursu düzenledik. Bunun yanı sıra üyelerimiz için diş doktorlarıyla anlaştık. Üyelerimiz yüzde 50 indirimle tedavi olabiliyorlar. İş-Kur ile yaptığımız görüşmeler neticesinde işsiz arkadaşlarımızın istihdam edilmesi noktasında çalışmalarımız var” dedi.

‘YÜZME BİLMEYEN ENGELLİ KALMASIN PROJESİ’

Altınokta Körler Derneği Başkanı Atmaca, dernek olarak başlattıkları ‘yüzme bilmeyen engelli kalmasın’ projesi hakkında da bilgi verdi. Atmaca, engelli kişilere refakatçileri eşliğinde belirlenen havuzlarda yüzme öğreteceklerini anlattı. 

‘KAYSERİ ULAŞIMI ENGELLERLE DOLU’

Atmaca, özellikle görme engelli bireylerin kent içi ulaşımda engellerle karşılaştıklarını vurguladı. Atmaca, “Kayseri’de en büyük sorunlarımızdan birisi de erişilebilirlik sorunu. Otobüs duraklarında ve otobüslerde sesli sinyalizasyon istiyoruz. Ayrıca yollarda bulunan sarı çizgilerden ziyade kabartma taşların bulunmasını istiyoruz, bunun sebebi de sarı plastik çizgilerin kaygan bir yapıda olması. Normal statüdeki bir insanın bile ayağını kaydırıp zarar görmesine yol açabiliyor. Bu tür sorunların yaşanmasını istemiyoruz” dedi.

1ha

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