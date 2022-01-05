En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi

1993 Yılında keşfedilip kayıt altına alınan ve kayıp tür olarak literatüre geçen Crocus Albocoronatus (Gökkız Çiğdemi) ve Crocus Kerndorffiorum (Kuyruklu Çiğdem), 28 yıl sonra Kayseri'de yeniden gözlemlendi.

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  • 05.01.2022 15:27
  • Güncelleme: 05.01.2022 15:34
En son 28 yıl önce görünen bitkiler Kayseri'de yeniden gözlemlendi
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

1993 Yılında keşfedilip kayıt altına alınan ve kayıp tür olarak literatüre geçen Crocus Albocoronatus (Gökkız Çiğdemi) ve Crocus Kerndorffiorum (Kuyruklu Çiğdem), 28 yıl sonra Kayseri’de yeniden gözlemlendi.

Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü personeli Uğur Kara ve Araştırmacı Mehmet Ünlü tarafından Yahyalı ilçesinde gözlemlenen bitkilerin fotoğrafları İstanbul Üniversitesine gönderildi. Gönderilen fotoğraflarda yer alan bitkilerin 28 yıldır gözlemlenemeyen Crocus albocoronatus (Gökkız Çiğdemi) ve Crocus kerndorffiorum (Kuyruklu Çiğdem) olduğu kurum tarafından bilimsel olarak teyit edildi.

Yabancı araştırmacılar Helmut Kerndorff ve Erich Pasche, Türkiye’nin çiğdem taksonu açısından adeta bir mücevher kutusu olduğu tabirini kullanmışlardı. Nadide çiçeklerin popülasyonunu devamlılığı ve türünün tehditlere karşı güvenliği için gerekli çalışmalar ise Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü tarafından yapılacak.

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İHA

Kayseri Gündem
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