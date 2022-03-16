En doyurucu eğitim

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı geleceğin şeflerine işi mutfakta öğretiyor.

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  • 16.03.2022 17:44
  • Güncelleme: 16.03.2022 17:44
En doyurucu eğitim
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Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı geleceğin şeflerine işi mutfakta öğretiyor.

3 yıldır öğrenci almaya başlayan Aşçılık programı bölümü bünyesinde toplamda 120 öğrenci barındırıyor. Okulda aşçılık mesleği ile ilgili dersleri alan öğrenciler, hem öğreniyorlar hem de meslek sahibi oluyorlar. Okuldaki derslerde yaptıkları faaliyetler hakkında basın mensuplarına açıklamada bulunan Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Niğde Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Aşçılık Programı Öğretim Görevlisi Mevlüt Ölmez, gastronominin A’dan Z’ye her şeyini öğrettiklerini söyledi.

Öğretim Görevlisi Ölmez, "Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu, aşçılık Programı Uygulama mutfağındayız. Bugün ki dersimiz yemek süsleme sanatı. Öğrencilerimiz ile beraber çizimlerle ürünlerimizi tabaklıyoruz. Sunumlarımızı hazırlıyoruz. Programımız 3 yıldır faaliyette olup, hem birinci öğretim hem ikinci öğretim toplamada 120 öğrencimiz var. Programlarımız sürekli dolu bir şekilde geçiyor. Geçen yıla göre bu yıl bölümümüzün kontenjanı daha da arttı. Öğrencilerimizi sektöre, sektörde aşçılık, pastacılık üzerinde kalifiyeli personeller yetiştiriyoruz. Geleceğin şeflerini yetiştiriyoruz. Dünya mutfağı, Türk Mutfağı, Yöresel Mutfaklar, yemek süsleme sanatı, gıda hijyeni, beslenme ilkeleri ve A’dan Z’ye gastronomi ile ilgili bütün eğitimlerimizi 2 yıl boyunca okulumuzun uygulama mutfağında veriyoruz. Öğrencilerimizle beraber hem bunların maliyetlerini hesaplayıp hem pişirme yöntemlerini yapıp, hemde tabaklarla sunumlarımızı hazırlıyoruz. Bu şekilde aşçılık eğitimlerimize devam ediyoruz” diye konuştu.

İHA

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