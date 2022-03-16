İl Müftü Yardımcısı İzci: 'Berat Gecesi, günahlardan arınmayı ifade eder'

Kayseri İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

PAYLAŞ
  • 16.03.2022 17:36
  • Güncelleme: 16.03.2022 18:13
İl Müftü Yardımcısı İzci: 'Berat Gecesi, günahlardan arınmayı ifade eder'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayseri İl Müftü Yardımcısı Mehmet İzci, Berat Kandili nedeniyle bir mesaj yayımladı.

Berat kelimesinin borçlardan, suçlardan ve cezalardan kurtulmak anlamına geldiğini söyleyen İzci, “17 Mart 2022 Perşembe gününü Cuma gününe bağlayan gece yani kameri aylardan Şaban Ayı’nın on dördüncü gününü on beşinci gününe bağlayan gece Berat Gecesidir. Berat sözü “Berâet” kelimesinin kısaltılmış şeklidir. Borçtan, suç ve cezadan, hastalıktan kurtulmak anlamına gelir. Buna göre, Berat Gecesi günahlardan kurtuluş gecesi demektir. Bu gecenin Müslümanlar tarafından saygı ve coşkuyla kutlanmasının sebebi de budur. Bu geceye mağfiret gecesi de denmektedir. Çünkü bu gece Cenab-ı Hak pek çok kulunu affedecektir. Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’in; “De ki: ‘Ey kendilerinin aleyhine aşırı giden kullarım. Allah’ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Şüphesiz Allah bütün günahları affeder. Çünkü O, çok bağışlayandır, çok merhamet edendir’ ” ayetinin ifade ettiği mağfirete mazhar olma fırsatıdır. Öyleyse gafletle geçen yıllarımızın affı ve günahlarla kirlenen kalplerimizin arınması için bu geceyi büyük bir tefekkür ve kapsamlı bir muhasebeye vesile kılalım. Bilerek ya da bilmeyerek yaptığımız bütün hatalardan ve işlediğimiz günahlardan samimi pişmanlıklarla tövbe ederek bir daha aynı yanlışlara yaklaşmama azmi ve bilinciyle af dileyelim. Berat gecesi ile ilgili olarak Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (S.A.S) şöyle buyurmuşlardır:

“Şaban ayının yarısı (Berat Gecesi) gelince, gecesini namazla gündüzünü oruçla geçiriniz. Şüphesiz ki Allah, o gece güneşin batmasıyla dünya semasında tecelli eder ve şöyle der, Benden af dileyen yok mu? Onu affedeyim! Rızık isteyen yok mu? Rızık vereyim! Şifa dileyen yok mu? Şifa vereyim”. Bu rivayete göre Berat Gecesi’nde bütün günahlarımızdan af ve mağfiret dilemeliyiz. Rızkımızın genişlemesi ve bereketlenmesi için dua etmeliyiz. Hastalıklarımızdan kurtulmak için Allah’tan şifa dilemeliyiz. Özellikle tedavileri devam eden hastalarımıza şifa dilemeliyiz. Kin gütmek, çekişmek, kavga etmek, saldırganlık yapmak gibi kötü fiiller, büyük günah olduğuna işaret etmek amacıyla, en büyük günah olan şirk ile bir arada zikredilmiştir. Bunun anlamı, “böyle bir gecede bile affedilmeyen bu günaha sakın yaklaşmayın” demektir. Yoksa kavgacı, kindar ve saldırgan kimselerin mümin olsa bile müşriklerle bir tutulacağı anlamına gelmez. Müşrik ebediyen cehennem de kalacak, günahkâr mümin cezasını çektikten sonra cennete gidecektir. Şirk koşmak, Allah ile bağları koparmak anlamına geldiği gibi, toplum içinde geçimsiz, kavgacı, kindar ve huzursuzluk kaynağı olmak da toplumun bireyleri arasındaki bağları koparır” dedi.

Mehmet İzci mesajında, Berat Gecesi’nin günahlardan arınmayı ifade ettiğini söyleyerek, “Ramazan ayından önceki son kandil olan, günah, borç ve cezadan kurtulmak gibi anlamlara gelen berat, günahlardan arınmayı, yüce Allah’ın rahmet ve mağfiretine ulaşmayı ifade etmektedir. Berat Kandili, Müslümanların, sınırsız af ve merhamet sahibi Yüce Allah’a sığınarak günahlardan arınma, ilahi lütuf ve bereketlere erişebilme fırsatını yakalayabilecekleri müstesna zaman dilimlerinden birisidir. Bu tür gün ve geceler, dinî ve toplumsal hayatımızda ilahî af, mağfiret ve rahmet temennilerinin zirveye ulaşması, birlik, beraberlik ve kardeşlik duygularının da yoğun biçimde yaşanması gereken anlardır. Bu geceler, kulluk şuur ve bilinciyle kendimizle hesaplaştığımız, yüce Yaradan’ın rızası doğrultusunda hayatımıza yön vermeye karar verdiğimiz fırsat geceleridir. Bu gecede, iyilik, huzur, güven ve merhametin hâkim olduğu bir dünyanın inşası, bütün insanlığın manevi diriliş ve ahlaki yükselişi için Kur’an-ı Kerim ve sünnet-i seniyyenin rehberliğinde çalışma sorumluluğumuzu gözden geçirelim, telefonla akraba ve dostlarımızla tebrikleşmeli, işine gidemeyen, başkalarına muhtaç olan fakir ve yoksullar görüp gözetilmeli günahlarımıza tövbe ve istiğfar ederek Rabbimize dua ve niyazda bulunmalıyız. Bu geceyi Kur’an-ı Kerim okuyarak, dua ve istiğfar ederek ve teheccüd namazı kılarak değerlendirmeliyiz. Berat gecesini idrak eden herkes, Yüce Allah’ın Kur’an-ı Kerim’deki; “De ki, ey kendi nefisleri aleyhine haddi aşan kullarım! Allah’ın rahmetinden ümit kesmeyin! Çünkü Allah bütün günahları bağışlar. Şüphesiz ki O, çok bağışlayan, çok esirgeyendir” müjdesinin farkına vararak, Sevgili Peygamberimizin (S.A.S.), “Allah’ım! Azabından affına, gazabından rızana sığınıyorum” şeklindeki yönelişi ile özüne dönmeli, ümitlerini canlı tutmalı, bağışlama ve bağışlanma duygularını güçlendirmelidir. Bu duygu ve düşüncelerle, Kayserimizde, ülkemizde ve dünyada yaşayan bütün Müslümanların Berat Kandilini tebrik ediyor, Bu mübarek gecenin barış, mutluluk ve huzurun yeryüzünün her yerine hâkim olduğu bir dünyanın inşasına vesile olmasını diliyor; Ramazan ayına her türlü dert, sıkıntı ve günah yükünden berî olarak girebilmeyi Yüce Allah’tan niyaz ediyorum” ifadelerine yer verdi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Hikmet Karaman: '2-0'dan 2-3 olmaması lazımdı ama oldu, hatalıyız'

Hikmet Karaman: '2-0'dan 2-3 olmaması lazımdı ama oldu, hatalıyız'

Turkovac omicrona karşı çok etkili

Turkovac omicrona karşı çok etkili

İl Müftü Yardımcısı İzci: 'Berat Gecesi, günahlardan arınmayı ifade eder'

İl Müftü Yardımcısı İzci: 'Berat Gecesi, günahlardan arınmayı ifade eder'

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı

Kayseri'de kesinleşmiş hapis cezası bulunan 7 kişi yakalandı

Kayseri'de iletişim kablolarını çalan 2 şahıs yakalandı

Kayseri'de iletişim kablolarını çalan 2 şahıs yakalandı

Başkan Büyükkılıç, İKAF'ta Kayseri Büyükşehir standını gezdi

Başkan Büyükkılıç, İKAF'ta Kayseri Büyükşehir standını gezdi

Çok Okunanlar
1
Şahin: 'Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var'

Şahin: “Sendikasını özgür iradesiyle değiştiren işçilere tehdit var”

2
Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

Hileli ürün üreten Kayserili 12 firma açıklandı

3
KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

KAYSERMALL AVM'de korkunç olay

4
Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

Okul çıkışında bıçaklanan öğrenci yakını yoğun bakıma alındı

5
20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

20 metre yükseklikten uçuruma yuvarlanan otomobilde can pazarı

6
Banyoda kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

Banyoda kalp krizi geçiren adam hayatını kaybetti

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Market deposu değil, yardım isteyen şahsın evi

Market deposu değil, yardım isteyen şahsın evi

Çeşitli suçlardan gözaltına alınan 16 şüpheliden 8'i tutuklandı

Çeşitli suçlardan gözaltına alınan 16 şüpheliden 8’i tutuklandı

DAHA FAZLA
Vizenin bitmesi ulaşımda engel olmayacak

Vizenin bitmesi ulaşımda engel olmayacak

3 doz Turkovac Aşısının Omicron Varyantına Etkili Olduğunun Müjdesi Verildi

3 doz Turkovac Aşısının Omicron Varyantına Etkili Olduğunun Müjdesi Verildi

Kayseri protokolünden 'kandil' mesajları

Kayseri protokolünden 'kandil' mesajları

Beşerler: 'Gol attıktan sonra takımı ileride tutmak istiyoruz ancak oyuncular psikolojik olarak geri çekiliyor'

Beşerler: 'Gol attıktan sonra takımı ileride tutmak istiyoruz ancak oyuncular psikolojik olarak geri çekiliyor'

Devlet ödünç Madalyaları sahiplerini buldu

Devlet ödünç Madalyaları sahiplerini buldu