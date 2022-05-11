Emrah Başsan takımını sırtladı

Kayserisporlu Emrah Başsan, kupa maçında attığı ve attırdığı goller ile maçın adamı oldu.

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  • 11.05.2022 10:23
  • Güncelleme: 11.05.2022 11:28
Emrah Başsan takımını sırtladı
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Kayserisporlu Emrah Başsan, kupa maçında attığı ve attırdığı goller ile maçın adamı oldu.

Kayserispor’un Ziraat Türkiye Kupası yarı final rövanş maçında sahasında oynadığı ve 4-2 kazandığı Trabzonspor maçında Emrah Başsan 2 gol atarken 1 de penaltı kazandı. Müsabakanın ikinci yarısında İbrahim Akdağ’ın yerine oyuna dahil olan Emrah Başsan 48 ve 90+6.dakikalarda attığı goller ile maça damgasını vurdu. 2 gol birden atan Emrah Başsan, üçüncü gol sonrası penaltıya kazanan isim olmuştu.

Attığı goller sonrası büyük sevinç yaşayan Emrah Başsan, bu sezon ligde ise 5 gol sevinci yaşadı. Hem ligde hem kupada toplam 7 gole imza atan Emrah Başsan "Bugün mazınh kahramanı bendim. Yarın bir başka arkadaşım olur. Önemli olan Kayserispor formasını başarıyla giymek. Ben de elimden geldiğince bunu yapıyorum" dedi.

İHA

Kayseri Gündem
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