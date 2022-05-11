Karaman: 'Finali tartışmasız hak ettik'

Ziraat Türkiye Kupası'nda Trabzonspor'u eleyerek adını finale yazdıran Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman maç sonu yaptığı açıklamada finali tartışmasız hak ettiklerini söyledi.

PAYLAŞ
  • 11.05.2022 00:22
  • Güncelleme: 11.05.2022 11:29
Karaman: 'Finali tartışmasız hak ettik'
Kayseri Gündem - Kayseri Gündem

Ziraat Türkiye Kupası’nda Trabzonspor’u eleyerek adını finale yazdıran Yukatel Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman maç sonu yaptığı açıklamada finali tartışmasız hak ettiklerini söyledi.

Ziraat Türkiye Kupası Yarı Finali’nde 1-0 biten ilk maçın ardından konuk ettiği Trabzonspor’u 4-2 mağlup ederek adını finale yazdıran ilk takım olan Kayserispor’da yüzler gülüyor. Maç sonu düzenlenen basın toplantısında finali hak ettiklerini söyleyen Kayserispor Teknik Direktörü Hikmet Karaman; “Abdullah hocayı ve Trabzonspor’u şampiyonluklarından dolayı tebrik ediyoruz. Daha 40. saniyede 1-0 geriden geliyoruz, ilk maçtaki skoru da koyarsak 2-0 geriden geliyor bu oyuncular. İlk 45 dakika bana göre 3-1 içeride olmamız gerekiyordu. Ama oyundan kopmadık, müthiş mücadele ettik. Finali ve bu maçı kazanmayı tartışmasız hak ettik. Hakemlere de teşekkür etmek lazım, ne olursa olsun. Şüpheye meal verecek bir maç oldu mu bilmiyorum, iyi bir maç oldu. Kayseri şehrimiz bunu hak etti, final oynamayı hak etti. Tabii finale gidecek takım da saygı duyuyoruz. Çalışmaya devam. Kayserili işadamları, bürokratlar, siyasiler İstanbul’da oynanacak maçta herkes seferberlik yapmalı. Taraftarımız oraya yığılmalı. Bu günkü coşkuyu gördünüz. 1-0 mağlup olmamıza rağmen taraftar bizi müthiş destekledi oyuncular karşılığını verdi” dedi.

İHA

Kayseri Gündem
HABERİ PAYLAŞ:
BUNLARA DA BAKIN
Trabzonspor kalecisi Çakır, Kayserispor taraftarını eleştirdi

Trabzonspor kalecisi Çakır, Kayserispor taraftarını eleştirdi

Hırsızlara suçüstü

Hırsızlara suçüstü

Av. Emir Akpınar: 'Youtube'dan elde edilen gelirlere uygulanan mükerrer vergilendirme hukuka aykırıdır'

Av. Emir Akpınar: 'Youtube'dan elde edilen gelirlere uygulanan mükerrer vergilendirme hukuka aykırıdır'

Büyükşehir'in 6. Hikaye Yarışması'na yoğun ilgi

Büyükşehir'in 6. Hikaye Yarışması'na yoğun ilgi

Başkan Büyükkılıç: 'Fidanlarda gençlerimiz de ülkemizin geleceği'

Başkan Büyükkılıç: 'Fidanlarda gençlerimiz de ülkemizin geleceği'

Dünya Atletizm Günü kutlandı

Dünya Atletizm Günü kutlandı

Çok Okunanlar
1
Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

Bir Hafta Bir YAZAR: Mustafa Küçüktepe

2
38 yaşındaki kişi intihar etti

38 yaşındaki kişi intihar etti

3
Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

Bir HAFTA Bir YAZAR: Faruk Karaaslan

4
Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

Büyükkılıç'tan 'Baki Ersoy' açıklaması

5
Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

Otomobilini kurtardı, kendini kurtaramadı

6
Kayseri'de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

Kayseri’de 2 kilo 800 gramlık dev mantar bulundu

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Çatıda hırsız avı

Çatıda hırsız avı

Talas'ta asfalt sezonu açıldı

Talas'ta asfalt sezonu açıldı

DAHA FAZLA
Erciyes'te bereketli sezon: 2 milyon ziyaretçi

Erciyes'te bereketli sezon: 2 milyon ziyaretçi

ERÜ'nün 2022 Yılı Etki Sıralama başarısı

ERÜ’nün 2022 Yılı Etki Sıralama başarısı

Kayseri'de bir ayda 117 sürücünün ehliyetine el konuldu

Kayseri'de bir ayda 117 sürücünün ehliyetine el konuldu

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da istişare toplantısına katıldı

Başkan Büyükkılıç, Ankara'da istişare toplantısına katıldı

Altan Aydemir: 'Lokantacı esnafı olarak hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştık'

Altan Aydemir: “Lokantacı esnafı olarak hiç böyle bir durumla karşılaşmamıştık”