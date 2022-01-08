Emlakçılar Esnaf Odası Başkanı Selim Atasoy yeniden seçildi

Emlakçılar Esnaf Odası’nda seçim heyecanı yaşandı. Mevcut başkan Selim Atasoy tek listeyle seçime girdi. Atasoy, üyelerin oylarıyla yeniden başkan seçildi.

Genel kurulla ilgili açıklama yapan Atasoy, “Kayseri Emlakçılar Odası üyelerimizin teveccühü ile yeniden göreve talip olduk. Bu göreve bize layık gören tüm meslektaşlarımıza teşekkür ederiz. Önümüzdeki dönemde mesleğimiz ve meslektaşlarımız için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız. 2018 yılında çıkan Emlak Yönetmeliğimizle beraber mesleğimiz hak ettiği yere geldi eksiklerin giderilmesi ve hem müşterilerimizin hem de meslektaşlarımızın haklarını korumak adına mücadelemizi vereceğiz” diye konuştu.